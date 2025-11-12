范明政总理：基层治安力量尽心尽力为人民服务

截至2025年9月15日，全国已成立超过8.6万个基层治安保卫织，成员逾27.6万人。经过一年运作，基层治安力量有效支持乡级公安实现六项任务，包括掌握治安形势、建设“全民保卫祖国安全”运动、防火、救援、社会治安管理、对违法人员实行教育、感化，巡逻与维护社会治安和交通安全。



为提高基层治安力量运作效率，范明政要求进一步提高对基层治安力量地位和作用的认识，深刻贯彻“保卫国家安全秩序是人民的事业、以人民为中心，巩固人民对党和政府的信心，维护社会治安秩序，服务于地方经济社会发展。



范明政总理表彰在维护社会治安工作中表现优异并取得出色成绩的集体和个人。图自越通社

与此同时，加强宣传工作，及时表彰在维护社会治安工作中表现优异并取得出色成绩的集体和个人，鼓励全社会参与“全民保卫祖国安全”运动，继续研究、核查与完善配套的法律走廊，保障物质条件和装备配备，加强培训、指导与专业能力建设工作，研究促进基层治安力量的经费和待遇机制。



范明政要求公安部牵头，向政府总理提交关于提升基层治安力量工作效率的指示，并制定关于建设基层治安力量总体方案；同时要求各级党委和政府切实关心，为确保基层治安力量圆满完成任务提供便利。



范明政建议基层治安力量要真正成为人民公安力量的“延伸之臂”，继续发扬“为国忘身、为民服务”的精神和尽心尽力责任感，主动协助公安力量及时发现、制止和处理复杂问题，建设“无犯罪、无毒品、无事故”的安全社区，让每个村庄、街区都成为牢固的治安堡垒。



范明政相信基层治安力量将继续发挥其重要作用和地位，为维护祖国各地的安全与幸福作出更大贡献。（完）