范明政总理：在组织两级地方政府中要做到同心协力、同步推进、统一行动、同时发力

6月14日上午在河内，胡志明国家政治学院受越共中央政治局和书记处的委托，牵头并与中央有关机关协同，举办全国培训会议，内容围绕乡级党组织、政府、越南祖国阵线及各政治团体的组织与运作。



越共中央政治局委员、政府总理范明政出席会议，并发表指导性讲话时表示相信，两级地方政府将高效、顺畅运作，为人民群众带来实实在在的切实利益。



范明政总理强调，政治体系机构重组和两级地方政府的组织是一场真正的“革命”，因此必须有坚定的决心、果断的行动，做到同心协力、同步推进、统一行动、同时发力。既然是一场“革命”，就必然会有利有弊，既有便利条件，也会面临诸多困难与障碍，状态的转换往往存在滞后性，需要时间去适应和过渡。

因此，在推进政治体系机构的重组过程中，不能追求完美、不能急于求成，而是要坚持不懈、坚定信心，边实践、边总结经验，逐步扩大；一旦开始，就必须确保成功，不能半途而废，要以“神速”和“大胆”的精神推进落实。



范明政明确指出党领导、国家管理、人民当家作主的原则，要求各级党组织发挥领导作用，具体落实上级的方针政策，灵活且富有创造性地补充新出现的问题和新情况。各级党组织和政府必须倾听民意，真诚沟通，虚心接受建议，以不断完善领导、指挥和管理工作。



秉持“言必行、行必果；重视时间，强调智慧，做到适时适地果断决策”的精神，范明政总理要求在推进落实过程中如遇到问题和困难，应及时做出反映并提出修改完善的建议；他相信，在新的气象、新的动力和强大的资源支持下，两级地方政府将实现高效、顺畅运转，切实为人民带来福祉。（完）