范明政总理：在少数民族地区和山区建校，播种知识、守护边疆

奠基仪式主会场设在太原省的越北山区高中，并通过线上方式连接两个分会场，即胡志明市大学预科学校和清化省岑山市民族大学预科学校。这些项目预计于2026年9月竣工，以迎接新学年的学生。



范明政在仪式上发表讲话时表示，为越北山区高中、胡志明市大学预科学校、岑山市民族大学预科学校这三所学校启动基础设施投资项目，以及在陆地边境地区建设248所寄宿制学校，具有重大意义。这体现了党和国家及人民对于少数民族和山区同胞的战略发展眼光，彰显“不让任何人掉队”精神。



范明政指出，党和国家始终将教育培训视为首要国策，对于少数民族地区和山区而言，教育培训更具特殊重要意义。对这些地区的教育机构进行基础设施投资，正是为了促进教育机会公平，为所有学生提供持续的学习支持，为国家未来供应人才。

各所学校基础设施投资项目的奠基仪式。图自越通社

过去一段时间，少数民族地区、山区和边境地区的教育工作一直受到党和国家、苏林总书记的特别关注与重视，并优先资源配置。

从学前到高中的学校体系日益扩大，寄宿制和半寄宿制学校持续巩固，午餐补助、学杂费减免、奖学金、学生信贷等政策得到有力落实。



范明政要求各相关部委、机构和上述三个地方政府领导集中领导、指导，及时解决困难障碍，全力支持承包商、施工单位及咨询单位，以最大的决心和努力确保项目按期保质完成。严禁发生消极、腐败和浪费现象。

“要努力将这些学校建设成为示范性的民族教育生态系统，不仅传授知识、提高教学质量，还必须成为结合现代思维、融入国际，同时保护并发扬54个兄弟民族文化特色的地方。” 越南政府总理范明政

借此机会，范明政向越北山区高中的优秀少数民族学生和优秀学生代表赠送了60份礼物，并向该校捐赠了三个专用教室（外语教室、艺术教室和信息技术教室）。国防部部长潘文江大将也向该校的优秀学生代表赠送了50份礼物。



