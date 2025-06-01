范明政总理：国家法律门户网站必须真正成为全民受益、家喻户晓的实用工具

国家法律门户网站（网址：https://phapluat.gov.vn）的开通旨在成为一个权威的上访平台，为公众和企业提供法律查询与答疑服务，确保信息公开、透明与高效。



该门户通过将国家法律数据库与VNeID数字身份平台整合，实现用户身份认证，支持公众进行双向信息互动访问。国家法律门户不仅是一个法律信息数据库，更是一个促进政策互动反馈、提升企业法律素养的重要工具。



范明政总理在仪式上强调，国家法律门户网站的上线，标志着在建设和完善越南社会主义法治国家方面迈出了新的一步，同时也是推动数字政府发展、建设以人民和企业为中心的现代化、公正、透明和高效行政体系的重要举措。



越南政府总理范明政在仪式上发表讲话。图自越通社

国家法律门户网站有助于推动立法工作实现突破，疏解法律瓶颈，既是发展的动力，也是发展的资源。该门户还助力将服务公众和企业的状态从被动转向积极主动，推动数字政府、数字社会、数字公民和数字经济的建设，降低合规成本、节省时间与精力，为人民和企业带来更多便利。



今后，为确保国家法律门户网站高效、顺畅运行并实现既定目标和要求，政府总理要求司法部继续与有关部委和机构密切配合，完善门户功能，增加信息内容，定期审核、补充和更新数据，丰富信息资源。同时，须确保平台运行稳定安全，界面智能友好，数据“准确、完整、清洁、实时”，信息发布快速、准确，真正实现高效服务公众与企业的目标，成为全民受益、家喻户晓的实用工具。



范明政总理强调，政府将始终倾听群众声音，密切指导推动国家法律门户网站不断完善与升级，真正打造成为“充满活力、现代化、为国家奉献、为人民服务”的司法象征；坚决杜绝形式主义，防止“虎头蛇尾”的情况发生。（完）