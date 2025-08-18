范明政总理：国家数据中心彰显越南的意志、智慧与抱负

8月18日，越共中央政治局委员、越南政府总理范明政在河内和乐高科技园区出席由公安部举行的一号国家数据中心揭牌仪式暨该中心国家数据系统正式投运仪式。



经过近两年的建设和部署，一号国家数据中心已竣工，配备先进的配套设施，被视为数字化转型的“心脏”和国家砥砺奋进新时代的 “中枢”，符合中央近期颁布有关促进科技创新与国家数字化转型取得突破的第57号决议精神。



各位代表在活动上介绍了21个主要平台和数字产品，如国家数据共享平台、国家公共服务门户、政府与政府总理调度信息系统、数据交易平台等。国家数据中心投入运行，将为党、国家机关、人民和企业提供服务，助力行政改革、政府调度、数字经济和数字社会发展。今后，公安部将继续按计划投建二号和三号国家数据中心。



范明政在仪式上表示，科技、创新与国家数字化转型是必然趋势，是全党全民的重大事业，有助于实现民富国强目标。建设国家数据中心是发展数字基础设施和数字政府战略的重要任务。



国家数据中心占地面积20多公顷，是东南亚颇具规模的 数据中心，也是首个获得最高级别国际认证的国家级中心，具备高水平灾难抵御和安全保障能力。一期工程仅用9个多月完成，节省财政近1.2万亿越盾。



范明政对公安部和施工单位按期保质完成该工程项目给予表彰，强调该项目在经济、政治、社会、国防安全等方面具有重大意义，是推动国家数字化转型、发展数字经济、数字社会、数字公民的重要工程，展现了越南人民特别是越南公安的坚定信心与勇往直前精神，彰显越南的意志、智慧与抱负。

更重要的是，人民和企业可从项目中直接受益，如节省办理手续时间、降低成本，进而助力生产经营发展。



范明政指出，项目实施过程中也积累了许多宝贵经验，可为今后大型工程项目的管理和组织提供借鉴。

范明政要求国家数据中心凝心聚力，全力以赴，成为国家数字化转型的核心引擎，走在数据连接、共享和开放的前列，建设安全可靠的数据生态系统，要把数据视为战略资源和新的国家财富，在政策制定、可持续发展、国防安全和提升国家竞争力方面发挥关键作用。



范明政指出，数据中心必须按照先进的国际标准建设，采用最高等级的安全标准，并与发展人工智能相结合，特别是越南的人工智能。数据中心的一切活动都要以服务人民、服务企业、促进经济社会发展和保卫祖国为目标。



范明政强调，越南正步入新时代，迈向“两个一百年”奋斗目标，必须大力发展科技创新和数字化转型，而国家数据中心正是核心目标。范明政相信该中心将继续发扬成果，战胜挑战，成为数字化转型前线的先锋力量。（完）