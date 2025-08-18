新闻
范明政总理：国家数据中心彰显越南的意志、智慧与抱负
8月18日，越共中央政治局委员、越南政府总理范明政在河内和乐高科技园区出席由公安部举行的一号国家数据中心揭牌仪式暨该中心国家数据系统正式投运仪式。
经过近两年的建设和部署，一号国家数据中心已竣工，配备先进的配套设施，被视为数字化转型的“心脏”和国家砥砺奋进新时代的 “中枢”，符合中央近期颁布有关促进科技创新与国家数字化转型取得突破的第57号决议精神。
各位代表在活动上介绍了21个主要平台和数字产品，如国家数据共享平台、国家公共服务门户、政府与政府总理调度信息系统、数据交易平台等。国家数据中心投入运行，将为党、国家机关、人民和企业提供服务，助力行政改革、政府调度、数字经济和数字社会发展。今后，公安部将继续按计划投建二号和三号国家数据中心。
范明政在仪式上表示，科技、创新与国家数字化转型是必然趋势，是全党全民的重大事业，有助于实现民富国强目标。建设国家数据中心是发展数字基础设施和数字政府战略的重要任务。
国家数据中心占地面积20多公顷，是东南亚颇具规模的 数据中心，也是首个获得最高级别国际认证的国家级中心，具备高水平灾难抵御和安全保障能力。一期工程仅用9个多月完成，节省财政近1.2万亿越盾。
范明政对公安部和施工单位按期保质完成该工程项目给予表彰，强调该项目在经济、政治、社会、国防安全等方面具有重大意义，是推动国家数字化转型、发展数字经济、数字社会、数字公民的重要工程，展现了越南人民特别是越南公安的坚定信心与勇往直前精神，彰显越南的意志、智慧与抱负。