范明政总理：各部委不直接参与地方具体项目的审批与实施

越南政府总理范明政30日上午在政府驻地主持召开会议，贯彻落实国会关于化解审计、检查结论和判决中涉及项目、土地问题的相关决议，以及关于开展新农村建设、可持续减贫和少数民族及山区经济社会发展国家目标计划的决议。



会议与34个省市进行视频连线。政府副总理阮和平和梅文政以及各部长、部门首长、政府直属机构领导等与会。



由于全国范围内存在大量项目停滞、受阻，造成严重资源浪费的情况，越共中央政治局已签发第77-KL/TW号结论，批准《关于化解审计、检查结论和判决中涉及项目、土地问题的相关决议》。国会随后通过了第170/2024/QH15号决议，政府也相继颁布了第76/2025/NĐ-CP号和第91/2025/NĐ-CP号法令并予以实施。



落实中央政治局第77号结论和国会第170号决议一段时间后，相关工作已取得初步而积极的成效。许多困难和障碍得到解决，许多项目得以有效展开，为国家、企业和人民释放了宝贵的发展资源。



截至目前，全国已有5203个项目得到疏解或明确了疏解方向，其中包括3289个项目和相关土地，总投资规模约1670万亿越盾、约7万公顷土地已投入开发利用，为全面处理长期积压、闲置的土地和资源问题奠定了重要基础，并为推动经济社会发展注入了新的动力。



会议同时也评估，各项国家目标计划的实施总体上已基本达到并突破既定目标：国家目标计划——新农村建设项目中，7项指标中有4项超额完成、3项基本完成；减贫项目中，5项指标中有4项达到或超额完成，1项尚未达标；少数民族同胞和山区经济社会发展项目中，9项指标中有6项达到或超额完成目标，3项尚未达标。



越南政府总理范明政在会上发表讲话。图自越通社

范明政总理强调，解决项目中存在的困难和障碍是一项艰巨而复杂的工作，必须“在实践中不断总结经验，逐步推进、逐步扩大，不求全责备、不急躁冒进，也不坐失发展机遇”。



范明政要求各部委、各地方要抓紧提出解决尚有法律规定的困难和障碍问题的方向和对策，明确上报处理权限。



关于国家目标计划的实施，政府总理指示农业与环境部加快编制可行性研究报告，并在最大限度实现权力下放的基础上，于2026年1月内颁布2026—2030年阶段国家目标计划投资决定。



政府总理明确指出，必须按照国会决议的规定进行全面梳理，避免三项国家目标计划之间出现对象重叠。政府总理要求在实施这些计划中大力推进分级管理和权力下放，并在统筹平衡的基础上，从2026年初即向地方分配经费，赋予地方主动权，确保各项计划顺利实施。



政府总理指示，2026—2030年阶段实施的计划必须确保优先向困难地区和少数民族同胞聚居地区投资；按照“中央下达总投资规模、地方决定具体投资内容”的原则分配资金；各部委、行业部门不直接参与地方具体项目的审批或实施；确保在运用科学技术、建设数据库和联通的监督评估体系基础上实现透明、客观；加强社会和社区监督。



范明政总理相信，在整个政治体系的积极参与下，落实国会关于国家重点项目计划的各项决议，以及解决积压项目的困难和障碍，将能够高效推进，疏通资源，创造新的发展动力，推动国家在新时代的发展，满足人民的期望。（完）