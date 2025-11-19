范明政总理：发扬新时期越南与阿尔及利亚的团结精神

*坐落在首都阿尔及尔哈马山上的埃恰希德纪念碑（Maqam Echahid）是阿尔及利亚独立斗争的象征。这座纪念碑于1982年阿尔及利亚独立20周年纪念日开幕，以缅怀所有解放战争中牺牲的英烈。



在阿尔及利亚烈士纪念碑敬献花圈时，越南政府总理范明政及高级代表团恭敬地鞠躬，表达对为阿尔及利亚民族独立和民族解放运动而牺牲的战士和革命英雄的敬仰。



范明政总理在阿尔及利亚烈士纪念碑敬献花圈。图自越通社

*其后，范明政总理夫妇和越南高级代表团参观阿尔及利亚国家解放战争博物馆。该博物馆于1981年11月17日动工，并于1884年11月1日竣工，以庆祝独立战争30周年。



值得注意的是，在博物馆醒目的位置陈列着首批承认阿尔及利亚革命政府的国家名单，其中包括越南。同时，馆内有许多有关越南，特别是关于越南争取民族独立的斗争以及越南与阿尔及利亚关系的文物和资料。



越南政府总理范明政参观博物馆时表示，阿尔及利亚和越南虽然地理上相距遥远，但有许多相似之处，尤其是在共同争取和维护民族独立的过程中。他说，两国团结一致，拥有悠久的传统友好关系，同时建议，双方发扬团结精神，共同建设新时期繁荣发展的国家。

范明政总理夫妇和越南高级代表团参观阿尔及利亚国家解放战争博物馆。图自越通社

*参观阿尔及利亚国家解放战争博物馆时，越南政府总理范明政还出席阿拉伯语版《奠边府》一书发布仪式。



武元甲大将的《奠边府》一书已多次出版，每次再版都经过武大将的补充、修改和完善。该书于2024年再版，现在以阿拉伯语出版。



此次出版的版本由武大将的儿子武鸿南收集、遴选，并对涉及奠边府战役的一些文章、资料和历史事件进行了校正和补充。书籍内容包含3部分：胡志明主席致奠边府前线的信件， 奠边府和关于奠边府的文章。



在阿尔及利亚出版发行阿拉伯文版《奠边府》一书，体现了越南与阿尔及利亚两个民族之间，尤其是在争取和维护民族独立的事业中的重视与情谊。（完）