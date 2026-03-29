范明政总理：发展战略技术 解决越南实际问题

3月28日下午，越南政府总理兼国家科技、创新、数字化转型及06号方案指导委员会（指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会2026年第二次会议。范明政明确指出，战略技术的发展必须有效解决越南的实际问题。



会议审视了科技、创新、数字化转型及06号方案发展任务的落实情况，以及近期行政改革工作情况；同时提出了下一阶段的重点任务。



其中，重点是按照苏林总书记指示，审查人工智能、5G技术、半导体芯片、无人机、数据库建设与连接、云计算等核心技术和战略技术的发展情况。



会议指出，各部委已坚决、同步部署科技、创新、数字化转型及06号方案的发展任务，这些工作继续得到广泛深入开展。



数字基础设施投资得到推进，5G网络人口覆盖率达91.9%，用户超2240万；多个大型数据中心动工或落成；投资超4200个图形处理器服务于人工智能。



数字经济继续强劲发展。2026年第一季度，数字技术企业新增1394家；数字技术产品出口额预计超450亿美元，同比增长32.2%。



06号方案的实施带来了许多实质成果，整合了超1600万条政治社会组织数据，清理了6100万条土地数据，超1.466亿条户籍数据；特别是VneID平台已提供50项实用功能，3月份提供了服务选举工作的功能。



会议还评估认为，行政手续继续得到削减和简化。其中，已完成552/699项行政手续的分级下放；100%的地方运行公共行政服务中心。至今已削减、简化了90.3%的行政手续和83.2%的经营条件。

数字人力资源在数量和质量上均有发展，超4000万人次参与在线平台培训；“数字扫盲”运动发起一年后，已有超144万人次参与；目前约有7000名芯片设计工程师在越南50多家企业工作。

会议现场。图自越通社

范明政在发表总结讲话时明确指出了存在的问题：认识不够高、带头人不够强、部署迟缓、投资分散、手续繁琐、人才短缺、监督流于形式、协调松散、成效有限、转变不多。



在分析任务要求的基础上，范明政要求指导委员会及各部委、地方未来集中坚决、同步落实重点任务；同时充分贯彻和组织落实苏林总书记的各项指示。



其中，组织实施战略技术发展计划；审查调整各部委的职能、任务和组织结构；完善优惠政策以吸引大型科技集团，发展战略技术产品，特别是半导体和人工智能。

发展战略技术以“跟上、并行、超越”为方针，但必须解决越南的实际问题和政治任务要求。 政府总理范明政

关于加快推进完善体制，总理指示制定、提交相关法律草案，并颁布实施细则。



同时，抓紧组织实施落实党的十四大决议的行动计划；2026-2030年科技、创新、数字化转型行业五年计划；抓紧完善并颁布《2026-2030年数字经济和数字社会发展计划》。



范明政指示各部委、地方抓紧制定、颁布数据架构；开展创建、标准化、清理数据的高峰期活动。



关于严明纪律纲纪，范明政指示科技部牵头有效运行关键绩效指标跟踪监督系统并公开结果；作为审议集体和个人责任的依据，定期在政府例行会议上报告。



范明政还要求集中建设和完善重要的国家数据库。建设智慧数字服务生态系统；推动数字环境消费刺激；加快推进智慧城市、智慧口岸、智慧港口建设。为数字技术工业企业发展创造条件，优先使用越南数字技术产品和服务。



为确保网络安全，范明政要求同步部署保障网络安全、数据安全、捍卫国家在网络空间主权的措施；加快解决“垃圾”SIM卡、非实名账户等积压遗留问题。



范明政强调“选对事、交对人、经常监督、准确衡量、及时排除、积极转变、实质成效”的要求，相信科技、创新、数字化转型及06号方案的发展将实现突破，为实现未来一段时间的两位数增长目标作出贡献。（完）