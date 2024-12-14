范明政总理：发展半导体产业是必然需求和战略性突破

12月14日上午，越南政府总理、国家半导体产业发展指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会第一次会议，要求制定优惠机制和政策以发展半导体产业。

范明政在做会议总结发言时表示，未来越南将继续在机制和政策上实现新突破，以促进半导体产业的发展。

范明政要求各部门、行业、地方、教育机构和企业主动制定计划，实施《2030年半导体产业发展战略，展望2050年》和《至2030年半导体产业发展战略》。

范明政要求提升对半导体产业作用、地位、潜力、优势和发展需求的认知；完善体制、机制和政策，优先筹集资源用于发展半导体产业；发展基础设施，尤其是数字基础设施、信息技术基础设施、创新基础设施、交通基础设施和物流基础设施；制定培养半导体产业人才的政策；智能化管理；推进行政审批制度改革，为发展创造便利条件。

范明政指示尽早设立投资支持基金；加速半导体产业技术转让，发展设计、测试和封装中心；参与全球价值链，与大型科技集团合作；加大宣传力度，鼓励人民参与半导体产业。

范明政指示计划与投资部继续重点推进《2030年半导体产业发展战略，展望2050年》的任务和措施；尽快完善并向政府提交关于投资支持基金的法令，以吸引全球投资者对越南半导体产业进行投资并支持国内企业发展。

信息与传媒部继续集中推进《2030年半导体产业发展战略，展望2050年》的任务和解决方案，尤其是以下开发专用芯片；发展电子产业等具体任务。

范明政指示外交部制定“促进国际合作以筹集资源发展越南半导体和电子产业的方案”；研究签署半导体合作协议；加强半导体领域的双边和多边合作。

与此同时，外交部继续利用越南驻外机构网络，推动与海外合作伙伴在半导体和电子工业领域的国际合作；确定每个合作伙伴的优先合作领域；完善关于海外越南专家和知识分子的数据库。

工贸部部署第八电力规划并更新第八电力规划的实施计划，以满足半导体行业发展的需求。

工贸部牵头，与外交部配合推动美国相关机构尽快将越南从D1-D3高科技出口限制名单中移除，为越南获取美国先进技术以及促进两国企业在包括半导体在内的高科技领域合作创造更多便利条件。

教育与培训部继续与计划与投资部配合，积极推动政府、高校、企业在半导体领域中的对接，确保培训效果和质量。

范明政要求加快制定《2025-2035阶段及远景展望2045高科技人力资源培训方案》，为包括半导体在内的高科技领域投资培养高科技人才。

范明政指示财政部牵头，与计划与投资部及相关机构密切配合，研究并提出税收和财政优惠机制与政策，以支持半导体领域的培训和研发工作。

科学与技术部推进研发工作，提高越南在半导体领域的科技能力，尤其是开发核心技术和专用芯片产品。

各部委、行业和地方继续加快实施半导体领域相关规划所确定的任务和解决方案。

同时，推动与拥有半导体生产能力的国家和经济体合作，参与半导体产品、材料和部件供应链；吸引全球领先企业将供应链转移至越南，并在越南设立办公室，建设研发中心和半导体实验室。

各部委、行业、地方进一步加强研究工作，完善促进半导体工业发展的机制和政策，支持国内企业参与半导体发展。

各地方研究并选择合适的工业园区，确保技术基础设施配套齐全，以发展半导体产业；推动建设邻近的工业园区和工业集群，以形成半导体工业产业链集群。其中，河内市加快从市中心到和平乐高科技园区的交通连接；胡志明市建设连接隆城机场和新山一机场的交通系统。

范明政强调，发展半导体工业是必然需求、战略性突破，也是未来的重点任务。“这是我们要做、必须做且必须完成的任务”。（完）