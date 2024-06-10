范明政总理：加快第06号方案的实施 给群众和企业带来实实在在的利益

越南政府总理范明政6月10日在对政府总理关于解决《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案及2030年愿景》（第06号方案）开展期间所遇到的困难和问题的指示实施一年总结的全国视频会议上强调，应继续推动第06号方案的实施，给群众和企业带来实实在在的利益。

会议上的报告显示，越南政府已向国会提交3项法律；颁布3项议定。信息和传媒部发布了有关越南电子政务架构的决定。公安部发布通知，详细规定了实施《居住法》的多项条款和措施等。

截至目前，全国1084项行政审批事项中的763项已得到简化；国家公共服务门户网站已提供在线公共服务4510项（达71.7%）；已有18个部委、1家国有企业、3家电信企业和全国所有63个省市完成了国家人口数据库与行政审批事项解决信息系统的对接和数据共享。

范明政在会议上表示，一年来，越南在第06号方案实施过程中面临了在法律、技术基础设施、数据、安全、资源等方面的众多困难和挑战。

政府总理指示彻底解决第06号方案开展期间所遇到的困难和问题的解决方案（第452/TTg-KSTT号文件），同时颁发第18号指示，要求实施电子身份标识，将人口数据与户籍、税务、银行及电信等数据同步继承，服务个人和组织身份确认工作，预防电商活动中欺诈和逃税行为。

范明政要求与会代表本着“不需要抹黑，也不需要粉饰”精神，对第452/TTg-KSTT号文件和第18号指示令任务实施结果进行客观公正地讨论和评估，突出了所取得的成就以及仍存在的不足之处；同时要求与会代表指出经验教训，明确近期和长期的观点、方向、任务与核心解决方案，并为政府和政府总理发布新的、更系统和有效的指示提供参谋。

范明政表示，完善体制机制政策以及营造同步、透明、有效的法治环境工作得到领导重视和指导，并取得了积极成效。在线公共服务更加精准有效落实。第06号方案提供了25项必要公共服务，每年为国家和社会节省近3.5万亿越盾（折合人民币9.97亿美元）。

政府总理要求，今后，各级行业要贯彻党和国家的主张、路线，严格听从政府和政府总理的领导和指示，推进第06号方案的实施，以及发展电子商务；动员整个政治体系、民众和企业界的参与。

范明政指示，个部委行业和地方领导人在第06号方案实施过程中推动建设和完善法律走廊、政策机制和试点新模式，以及发展电子商务，满足现实要求和发展趋势；在第06号方案实施和发展电子商务中以人民和企业为主体和中心；让群众和企业享受到第06号方案和电子商务的成果；透明度以及群众和企业的更多参与。

范明政要求，尽快完善体制，服务于人口数据、对接和数据共享的发展以及国家数字化转型；推动简化行政审批程序以及重组行政审批事项，进一步提高为人民群众提供公共服务的数量和质量，确保必要条件，以便自2024年7月1日起，仅使用唯一VNeID帐户以电子方式实行行政程序和公共服务。

政府总理指示加快国家数据中心建设进度，为发展和开发国家数据基础和形成人口身份信息数据库奠定基础。

政府总理指示各部委行业继续解决服务于第06号方案实施的信息技术基础设施、在线公共服务、数据和资源等方面的“瓶颈”。（完）