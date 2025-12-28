范明政总理：加快推进金瓯省土地角地区交通基础设施项目

12月28日上午，正在九龙江三角洲地区调研指导工作的越南政府总理范明政及工作代表团乘机考察了金瓯地区经济社会发展、保障海岛国防安全情况，并检查、慰问、敦促、指导金瓯省部分基础设施项目的实施。



范明政乘机考察了金瓯省地角（Đất Mũi）乡海域。地角地区正在实施多个重要基础设施项目，其中值得注意的是通往薯岛（Hòn Khoai）交通线项目长逾18公里，总投资额25.774万亿越盾；金瓯—丐诺（Cái Nước）与丐诺—地角高速公路项目长81公里，总投资额近60万亿越盾；薯岛两用综合港项目总投资额近16万亿越盾等。



目前，各项目征地补偿工作已基本完成，共计有1646户家庭为项目让地，总面积超过700公顷。各项目的实施进度均确保按计划推进。



在前往通往薯岛交通线起点慰问施工队伍和当地民众并向他们赠送慰问品时，范明政表示欢迎、高度评价并感谢民众为项目让地；感谢各施工队伍努力坚守工地，克服地形、地质方面的困难，全力加快项目进度，所有这一切都是为了国家民族和人民的利益。

在各项目前线指挥部与各部委、行业、机关及金瓯省举行工作会议时，范明政表示，地角地区的发展得到了苏林总书记及党和国家领导人的高度关注与投资指导。



他对国防部表示欢迎，国防部在政府就实施上述4个项目作出决议后，立即决定按照紧急工程流程和形式展开部署并组织落实；仅过了6个月，从空中俯瞰即可看到各工程在地面上已具雏形。



范明政要求设计单位在交通项目中，特别是通往薯岛的交通线沿线，增设计交通节点、休息点，以开发旅游发展潜力，使这些工程不仅是交通工程，同时也是旅游产品。



范明政强调，由于这些工程是在紧急状态下建设的，指示国防部增派第9军区力量支援各施工单位，以加快项目进度。农业与环境部配合芹苴市与安江省，为施工单位提供沙场、采石场，确保为各项目供应充足的建筑材料。

范明政要求建设部指导投资方、承包商加快后江—金瓯段高速公路施工，务必在2026年1月31日前完成，从而实现从高平省到金瓯省的全线高速公路贯通，并争取未来通至地角。

同日，政府总理范明政及工作代表团前往安江省土珠特区，慰问、检查当地武装力量战备情况。



范明政要求土珠岛上的武装力量继续发扬传统，弘扬自力更生精神，主动克服困难；牢牢掌握情况，经常训练，提高高度战备能力；与各力量紧密配合，管理好祖国的领土、领空、领海；坚决捍卫祖国神圣的独立、主权和领土完整。同时，加强与人民群众的血肉联系，有效参与保障社会民生、消除饥饿、减少贫困、发展驻地经济文化社会等各项计划；与邻国相关力量建立并保持紧密联系与配合，共同建设和平、友好、合作、发展的边界线、海域和空域。（完）