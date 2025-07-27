范明政总理：加快建设同海机场T2航站楼 服务经济发展和民生改善

同海机场T2航站楼建设项目业主为越南航空港总公司（ACV），投资总额超过1.75万亿越盾（折合人民币4.86亿元），于2024年4月开工，计划于2026年第四季度完工。

T2航站楼完工后预计年旅客吞吐量为300万人次，2030年后可扩展至500万人次。停机坪也将增设4个新机位，总计8个。

目前，同海机场年旅客吞吐量已超设计的50%，达到50万人次。预计2025年该机场年旅客吞吐量可突破100万人次。



范明政亲临施工现场，亲切慰问和赞扬在周日仍奋战一线的干部、工程师和工人。

范明政要求施工单位发扬“三班四倒”、“周末不停工”的工作精神，争取在2026年4月30日前竣工，同时确保工程质量、施工安全与环境卫生。

范明政向施工单位赠送慰问品。图自越通社

范明政要求，在研究设计方案时要兼顾航站楼功能与美观，并考虑延长跑道、扩建机场以满足国家经济社会发展和国防安全保障要求。



*在越南荣军烈士日（1947年7月27日-2025年7月27日）78周年之际，当天下午，范明政走访慰问抗美英雄、伤残军人阮维邓。



范明政要求地方党政落实好优抚政策，弘扬“饮水思源”民族传统。同时鼓励阮老保重身体，激励后辈发扬爱国传统、遵纪守法，为国家发展贡献力量。（完）

