范明政总理：力争完成2024年全部15项经济社会发展指标

7日上午，越南政府总理范明政主持召开政府11月份例行会议。会上，范明政强调，力争完成2024年全部15项经济社会发展指标，为2025年注入动力。

按会议议程，政府就今年11月份和前11月经济社会情况和12月及2024年全年经济社会发展任务和措施；公共投资资金分配和拨付情况；3项国家目标计划的实施情况等进行讨论与评估；审议政府关于落实2025年经济社会发展计划和国家预算的主要任务和方案的决议草案、政府关于2025年改善营商环境并提升国家竞争力主要任务和方案的决议草案；政府和政府总理的指导和管理以及许多其他重要问题。

虽然世界局势继续复杂多变且难以预料，越南继续面临不少困难，但在越共中央委员会的领导、国会和政治体系的同行，人民群众、企业界和国际友人的支持下越南政府、政府总理和各级部门以及地方政府已主动、及时、灵活且贯彻实施所有领域的核心任务。因此，11月份和前11月经济社会形势继续明显复苏。

宏观经济基本稳定，通胀得到控制，各大平衡得到保障，贸易顺差较高。平均居民消费价格指数（CPI）呈下降趋势，今年前11月同比上涨3.69%；国家预算收入预计达预期的106.3%，同比增长16.1%；进出口、出口、进口金额分别同比增长15.3%、14.4%和16.5%，贸易顺差约达230.3亿美元。

公共债务、政府债务、外债和国家预算赤字得到良好控制，低于允许的限度。11个月以来，吸引外商直接投资约314亿美元，实际到位外资217亿美元，创多年来最高水平。诸多国际组织继续对越南2024年经济社会发展前景做出积极评价。

社会民生得到保障，文化、体育和旅游等领域备受关注。体制和法律建设和完善深入扎实开展。政治稳定，国家独立主权得到维护。社会治安形势得到保障。对外工作得到全面有效展开。

在会上发表总结讲话时，范明政明确指出，年初至今，政府集中指导各部门和地方按照越共中央、中央政治局、中央书记处、国会和政府总理的决议和结论，集中实现各项任务和措施，因此，经济社会形势积极呈现积极发展态势。

为实现既定的目标，范明政指导高度重视《关于继续朝着精简、有效力、高效运行方向推进政治体系结构革新和重组》的第18号决议落实情况的总结工作，力争在2024年中旬完成。同时，继续坚持实现促进增长、保护宏观经济稳定、控制通货膨胀、确保各大平衡等优先目标；主动、灵活、及时、有效地调整货币政策，确保其与财政政策同步和谐。

范明政要求确保必需品和粮食食品的市场稳定和价格，保障电力和成品油供应充足，满足生产销售需求，同步采取促进房地产市场安全、健康、可持续发展的措施，提高国有企业的投资和运营效果，加大大项目的投资力度。

范明政建议着力更新传统增长动力，大力开发新增长动力，推动数字化转型、绿色转型突破性发展，加大对半导体芯片、人工智能、云计算、物联网等新产业新领域的招商引资力度。

范明政还要求大力发展战略基础设施，建设国家数据中心、高速公路、机场、海港、高速铁路和城市铁路等。

另外，范明政指导各部门积极完善体制和法律，改革行政手续，大力推进国家数字化转型，精简组织结构，提高其效力和效果。

范明政指出，注重发展文化、社会和环境等领域，保障人民群众生活质量，加强可持续扶贫，积极开展“到2025年完成消除危旧房目标”运动，加强环境污染治理和自然灾害预防工作。

各部门和地方继续加强国防安全，大力促进反腐败、反浪费、反消极等现象，提高对外工作和融入国际社会的效果，确保安全秩序，有效打击罪犯，加强信息传媒工作，凝聚社会共识。（完）