范明政总理：力争增长达目标上限，通胀守目标下线

6月8日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开政府常务委员会与各有关部委会议，核查、掌握情况并采取有效措施，做到绸缪未雨、积极应对，确保宏观经济稳定，控制通货膨胀，促进经济增长。



据报告，在政府和政府总理的有力指导下，越南宏观经济继续稳定、通胀得到抑制，经济各大平衡得到保障；公共债务、政府债务、外债均处于允许范围；预测2024年越南GDP增速将达到6%以上。



范明政在会议上发表总结性讲话时认为，困难和挑战大于机遇和优势，但越南决心胜利地落实中央、国会和政府关于2024年经济社会发展的决议和结论，其中，力争力争增长达目标上限（6.5%），通胀守目标下线（4%）；宏观经济稳定，经济各大平衡得到保障等。



范明政要求，各部委行业继续主动、灵活、及时、有效地调控货币政策，与合理、有针对性的财政扩张政策同步、和谐、密切配合；为企业和民众以合理的利率获取信贷资本创造有利条件。



各部委行业重点更新传统增长动力（投资、出口、消费），大力促进新的增长动力（跨区域联动、数字经济、绿色经济、循环经济、创新、半导体芯片、人工智能等）。



其中，进一步推动公共投资资金到位、3个国家目标计划有效落实。同时，及时克服困难和障碍，加快重要、国家重点的基础设施工程施工进度，彻底解决通用回填材料问题。



政府总理还要求努力升级股市；聚焦社会保障领域，改善人民生活；积极实施薪酬改革；做好诊治工作和医疗用药保障；组织好国家高中毕业和大学入学统一考试；加强国防安全和政治稳定；搞好外交工作。（完）