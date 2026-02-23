范明政总理：制定展望百年的铁路行业发展规划

2月22日（即2026丙午年正月初六），越南政府总理范明政前往河内城铁项目施工现场，看望坚守岗位的一线工作人员，实地调研督导项目建设进度，确保项目顺利实施。



转变思维方式 推动铁路行业可持续发展



河内试点城铁项目呠（Nhổn）—河内火车站高架地铁段主线全长12.5公里，其中高架段长8.5公里，地下部分长4公里。根据设计，列车在标准轨距（1435毫米）铁路上连续运行，按照欧洲标准设计，设有8座高架车站和4座地下车站。每列列车由4-5节车厢组成。项目投资总额近35万亿越盾，实施时间为2009年至2027年。



目前，呠—河内火车站高架地铁段于2024年8月8日按时高质建成投运，受到市民的广泛欢迎。地下区段正在同步施工，已完成76.3%的工程量，整体上基本满足既定进度要求。



范明政来到施工现场看望慰问一线值守人员并为他们送上新春祝福。范明政对河内市、各部门、单位和工作人员春节期间仍昼夜坚守岗位，加快项目施工进度，力争早日投入运营，满足首都发展需求给予充分肯定与表彰。



范明政希望广大工程师和工人在弘扬爱国主义精神，春节无休工作，秉承“白天时间不够夜间接着干、假日不休赶进度”、“四班三倒”、“只谈落实、不谈退却” 精神的同时继续转变思维方式，改进工作方法、提升业务水平，助推国家快速可持续发展。



开展实地调研和看望慰问一线工作人员之后，范明政同各中央部委、机关、河内市、投资者、施工单位代表举行工作会谈，共商克服各种困难和障碍，推动项目加快实施。

越南政府总理范明政慰问坚守岗位的一线工作人员。图自越通社

范明政在会上发言时指出，总体来看，河内试点城铁项目呠—河内火车站高架地铁段正在得到有力推进，工程质量得到保障。其中高架段（呠—纸桥站）已投入运营，其余工程在各施工现场全面加快推进，多个分项工程已完成，力争2027年全线投入运营。



范明政指出，为了实现到2045年河内市建成600多公里城铁里程的目标，必须转变思维方式、工作方式和组织实施方式，并且要超越自我，推动铁路行业乃至全国快速可持续发展，打造富强、文明、繁荣、幸福、坚定迈向社会主义的越南国家。



建立多元化资金投入机制



范明政要求尽快完善并颁布城铁相关流程、标准和技术规范体系。尽快完成展望百年的包括城铁在内的铁路行业发展规划，坚持“看得远、谋得深、干得实”，“向地下延伸、向高空发展、向海洋拓展”精神，避免时间、人力、资金和土地等资源的浪费，切实维护绿色、清洁、美丽的生态环境。



与此同时，在推动铁路行业发展过程中采用多元化资金投入机制，建设以国产化为导向的铁路运营管理系统。管理模式朝着现代化、智能化，数字化、绿色化、本土化方向发展，借鉴各国经验的基础上，结合越南实际条件加以应用。



范明政要求项目实施过程中贯彻落实“一个目标”、“两个确保”、“三个参与”、“四个不”、“五个化”、“六个明确”的精神。其中“一个目标”为独立、自由、富足、幸福。“两个确保” 为确保以发展促进稳定、以稳定促发展，确保国家安全、社会安定、人民安宁。“三个参与”为国家参与、人民参与、企业参与。“四个不” 为不浪费一天、不延误一周、不在一个月内错失机遇、不在一年内陷入被动。“五个化” 为数字化、绿色化、效益最优化、治理智能化、国家、人民与企业利益的协调化。“六个明确” 为明确责任人、明确任务、明确时间、明确责任、明确权限、明确成果等。（完）