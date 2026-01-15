范明政总理：到2050年实现净零排放是国家的政治使命

会上，与会代表就越南近年来兑现COP26承诺的成果进行了讨论和全面评估，同时分析了存在的不足和困难，总结经验教训，并提出今后重点任务，旨在推动绿色且可持续发展，保障绿色发展与实现两位数增长相结合。



越南农业与环境部部长陈德胜在会上作报告。图自越通社

范明政在会上发表总结讲话时强调，越南在COP26上作出到2050年实现净零排放的坚定承诺是完全正确的战略，其体现了越南与国际社会一道应对气候变化的责任担当。前期取得的积极成果为越南继续稳步推进净零排放目标的实现奠定了重要基础。



越南已成为可靠的投资目的地，吸引了诸多国际金融组织和投资者对绿色发展和能源转型进行投资。许多具有国际声誉的跨国集团和企业已赴越南考察，并寻求在可再生能源、温室气体减排项目以及碳信用开发等领域的合作商机。

范明政强调，实现高增长目标与减少温室气体排放既是挑战，又是创新的动力；释放国家内部力量，结合当代知识和国际金融及技术资源，将实现绿色、碳中和发展的实质性转变。



范明政指出，应对气候变化须以人民和企业为中心、主体、目标、动力和资源；持续完善应对气候变化的体制；制定动员资金的机制和政策；建立吸收先进绿色技术的制度；构建国家绿色发展与智慧发展治理模式；制定绿色发展人力资源政策体系。



越南正在注重发展可再生能源和新型能源。图自Vietnam+

范明政总理要求加快推进温室气体减排，尽早试点实施排放配额分配，落实国家自主贡献（NDC）；为国内碳市场投入运行做好准备，交换减排成果和碳信用额度；尽快建立碳信用交易平台，并将其投入运行。加速推进交通电气化，发展绿色交通和绿色基础设施。



在能源领域，范明政要求继续推动可再生能源发展，促进公平能源转型；大力落实公正能源转型伙伴关系（JETP）声明，有效利用JETP和AZEC等资源，以优先支持燃煤电厂转型，发展可再生能源和新型能源，升级电网系统，建设能源储存系统。



越南政府总理范明政在会上发表总结讲话。图自越通社

在绿色金融和绿色信贷方面，范明政责成财政部牵头，同越南国家银行和有关部委以及地方研究评估重点行业的资金需求，与国家绿色增长战略、经济社会发展战略以及行业和地方发展战略相结合，推动能源转型项目落地实施，实施信贷政策，将资金集中流入绿色产业和领域。



范明政要求农业与环境部提升预测能力，在极端天气和自然灾害的监测和预警中加强应用科学技术，主动应对气候变化。



在加强气候变化的谈判方面，范明政要求外交部牵头，同农业与环境部配合推动与国际伙伴签署并落实技术支持与优惠融资协议，服务于实现减排目标。



范明政强调，推动越南到2050年实现净零排放目标不仅是一项承诺，更是国家的政治使命，也是整个政治体系、企业界和全体人民的共同责任。为此，各部委、地方、企业和民众必须高度重视、协同推进，有效履行这项重大任务。（完）