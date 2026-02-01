范明政总理：切实落实第79号决议，为下阶段实现两位数增长目标贡献力量

2月1日，落实中央政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议国家指导委员会（以下简称为：指导委员会）第一次会议在河内召开。政府总理、指导委员会主任范明政在总结讲话中强调，各部委、地方需灵活主动部署落实第79号决议，适应形势，为2026年及下一阶段实现两位数增长目标贡献力量。



会议认为，在当前世界形势持续复杂难测的背景下，为实现既定目标，必须有效组织落实第79-NQ/TW号决议，最大程度发挥国有经济“扭转局面”的作用，为推动2026-2030年经济增长做出贡献。各部委、机关、地方需发扬革新精神，果断行动，勇往直前，确保各项目标任务按期保质完成。



会议就深入贯彻决议、加强宣传普及工作提出了一些任务和解决方案，并对国会相关决议草案和政府行动计划草案内容提出意见。



范明政在总结讲话中强调了党的决议执行过程中的革新精神以及确保决议的及时性、有效性和行动性的重要性。同时指出，要就有关实施第79号决议的政府决议草案和国会决议草案征求人民、专家的意见，确保各项决议满足关于国有资源“五化”的要求，即资源优化；治理智能化；国家、人民和企业利益协调化；关于发展民营经济的第68号决议与发展国有经济的第79号决议之间协调化；国有资源与私有资源合理协调化；资源绿色化；资源数字化。



参加会议的代表。图自越通社

范明政要求，颁布政府行动计划的决议必须建立在巨大决心与努力的基础上，要做到“六个明确”：明确负责人、明确事项、明确时间、明确责任、明确权限、明确成果，并符合职权范围。



范明政强调，国会的决议制定工作必须关注将党的主张制度化，特别是第79号决议中关于国有经济的五项指导观点，旨在有效运用国有经济的九大要素，提高附加值，遵循市场规律，减少行政干预，妥善处理市场、国家和社会的关系。



其中，提交国会的决议草案必须破除国有资源获取方面的堵点、难点，制定吸引人才的政策。明确划分国家必须承担的责任，其中包括国家不干预私营部门能够做得更好更有效的领域；同时拓展公私合作，推动管理权与所有权协调化，深化分级分权管理等。



范明政指出，需仔细审查第79号决议中的政策导向，以提出特殊的机制政策，旨在解决紧迫问题，服务试点工作。



范明政要求财政部、农业与环境部、建设部、内务部、国防部、公安部等各部委、机关和地方根据各自职能任务，审查第79号决议中的任务和解决方案，以提出完善法律规定及有效组织实施决议的方案。国有企业应积极对决议的制度化提出意见，为2026年及下一阶段实现两位数增长贡献力量。（完）