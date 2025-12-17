范明政总理：切实保障人民住房需求与居住权利

12月17日上午，越南政府总理范明政主持召开中央住房政策和房地产市场指导委员会第四次会议，评估2025年房地产市场管理与保障性住房发展任务落实情况，并部署2026年及今后一段时期的重点任务与解决方案。



根据中央指导委员会报告，2025年以来，政府及政府总理已出台6项决议；政府总理签发1项关于下达保障性住房发展指标的决定、3份紧急通知和1项指示；政府总理及各副总理围绕保障性住房发展与房地产市场管理共发布约15项结论性通知和指示；政府总理还主持召开了6场全国性的保障性住房与房地产市场专题会议，采取线上线下相结合的方式。



近期一系列政策法规对房地产市场，特别是住房领域，产生了积极而深远的影响。在政府与政府总理的高度重视与有力指导下，房地产市场呈现多项积极变化，多个项目在法律手续方面的困难与障碍得到化解，有效盘活了资源，增加了市场供应。据统计，近年来建筑业与房地产业对国内生产总值（GDP）的贡献约占11%，其中房地产业通过直接与间接途径对GDP的贡献约达4.5%。



在保障性住房发展方面，落实“百万套保障性住房建设计划”取得阶段性进展。截至目前，全国共有698个保障性住房项目正在实施，总规模达657441套。其中，193个项目已竣工，共计169143套；200个项目已开工并在建，规模为134111套；305个项目已获投资批准，规划354187套。截至2025年，已建成、开工及获批的保障性住房数量约占计划目标的62%。



与此同时，部分房地产项目仍面临法律手续障碍、进度缓慢；一些地方对住房产品结构及专门用于住房建设（尤其是保障性住房）的土地储备重视不足；市场供应仍以中高端产品为主，符合大多数居民购买力的住房供应紧缺；房地产价格仍处于较高水平，超出普通民众承受能力。



范明政总理在作会议总结发言时指出，2025年即将结束，房地产市场与住房领域已呈现积极变化。在全国政治体系、军队、军民与企业界的共同努力下，越南已全面完成临时住房与危旧住房改造任务，累计建成与修缮住房超过33.4万套，比原定计划提前5年实现。然而，考虑到自然灾害等客观因素仍可能发生，各级部门必须持续推进相关工作，确保住有所居。



在社会住房发展方面，历经多届缓慢推进后，本届任期实现了重要突破。“百万套社会住房建设计划”已完成62%工作量。仅2025年，全国新建保障性住房数量已超额完成10万套。按当前进度，最迟至2028年底，将全面完成百万套社会住房建设目标。



政府总理要求各地主动落实土地规划与建筑材料保障，开辟“绿色通道”加快行政审批，及时化解困难与障碍，全力推动保障性住房发展。这是一项深具人文关怀的政策，体现了“决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长”的方针，有助于增加住房供给、满足民众住房需求，同时推动房地产价格理性回归，促进经济健康增长。



与此同时，房地产市场持续呈现积极变化，多个项目在法律层面得到疏解并重新启动，为盘活资源、增加市场供应创造条件，进而推动经济社会发展，建设现代、明亮、绿色、清洁、美丽的城市，维护社会秩序与公共安全。



会议现场。图自越通社

范明政要求加快建设全国房地产市场、商品住房、社会住房、临时住房与危旧住房数据库，并于2026年第一季度完成；继续完善制度机制，出台更具灵活性的政策，提高民众通过购买、租赁、租购等方式获得住房的便利性；推动房地产市场健康、稳定发展，并与建材等相关产业协同推进。



在拓展房地产融资渠道方面，范明政指出应统筹银行贷款、债券、外国直接投资（FDI）等多类资金来源，规范引导资本健康、有序流入房地产领域，增强平衡性和协调性；同时，加快推进面向保障性住房及35岁以下群体的优惠信贷计划。



秉承“利益共享、风险共担”原则，范明政要求采取措施从源头控制成本，稳定房地产价格；深入分析成因，化解困难，积极解决房地产库存问题；大力推进数字化转型，提升房地产市场透明度与规范性；加快建立房地产与土地使用权交易中心；积极培育工业地产等新业态。



范明政强调，“党加强领导，国家发挥引导作用，企业勇于担当，公私协同推进，国家方能发展、人民方能幸福”。他要求各地继续完善规划，确保保障性住房用地；深化行政审批制度改革，将涉及保障性住房的行政手续压缩50%；尽快成立地方住房政策与房地产市场指导委员会；严格、透明审核社会住房购买与租赁资格，防范消极与腐败现象。



范明政呼吁企业，尤其是大型企业，以“利益共享、风险共担”的精神积极参与社会住房建设。新闻媒体应加强宣传，推广行之有效的模式与经验，只要有利于国家与人民，无论来自政府还是社会资源，均应予以鼓励与传播。



范明政强调，房地产是高度敏感领域，各部委与地方领导须高度重视，加强领导与指导，紧密联系实际、及时响应处置，确保房地产市场健康、安全、可持续发展，同时大力推进保障性住房建设，切实保障人民群众的住房需求与居住权利。（完）