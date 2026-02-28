范明政总理：公共行政与治理学院要当好“五个先锋” 服务现代国家治理

2月28日上午，越南政府总理范明政与胡志明国家政治学院所属的公共行政与治理学院举行工作会谈。



公共行政与治理学院院长阮伯战副教授在工作会谈上表示，该学院是一所专业学院，职能涵盖本科、硕士、博士培养；科学研究、技术转移；国际合作以及根据党、国家、胡志明国家政治学院要求和社会需求提供行政、国家治理、公共治理和法律方面的公共服务。



范明政在指导讲话中强调了公共行政治理在现代国家治理结构中的重要性，肯定这是组织实施国家权力、将党的主张路线和国家政策法律转化为具体、实在发展成果的中心环节。



范明政指出，管理与治理是体现发展方向、组织方式和系统调控方法以实现既定目标的概念。管理侧重于组织执行、资源调配、监督和控制活动；而治理则着眼于确立愿景、制定战略、构建运行机制，确保正确、可持续的发展。



在国家层面，治理可视为国家管理的一种高级形式，但要求更全面、更高的执行和组织实施能力。在越南，“国家治理”一词首次在党的十三大文件中正式提及，其革新方向是现代化，特别是发展管理和社会管理，置于“党领导—国家管理—人民当家作主”的总体关系中。



在这一结构中，公共行政处于中心位置。范明政强调，这是建设现代、效力、高效行政体系的中心任务、战略愿景和贯穿目标。这一观点也对干部、公务员队伍的培训、培养工作提出了强劲革新的要求。

范明政参观公共行政与治理学院的相关书籍展区。图自越通社

在评价组织健全过程时，范明政认为，国家行政学院与胡志明国家政治学院合并，更名为给国内行政与治理学院，不仅仅是模式、主管机构或隶属关系的改变，更体现了党和国家在干部培训培养工作统一整体中的战略视野。这也是具体化苏林总书记强调的精简机构革命精神的举措：不仅是规模、数量的变化，更重要的是在政治体系运行中创造质的转变。



为满足新要求，范明政要求学院落实“五个先锋”：先锋具体化党的各项决议，制定发展方案，使之成为公共行政、国家管理和公共治理领域的国家重点高等教育机构；先锋革新思维和方式，将培训与能力标准和产出成果相结合；加强独立检查和评估，扩大国内外合作；大力推进自主化。



为给学院履行使命创造有利条件，范明政要求胡志明国家政治学院有效实施“学院中学院”模式，建立适当的分级分权、下放自主权机制。内务部完善职称标准、岗位职责和干部公务员能力框架。教育培训部建立将学院发展为国家重点高等教育机构的机制。财政部优先保障资源，尽早安排资金用于学院总部大楼二期建设。（完）