范明政总理：全国乡级政治体系将于6月30日前全面投入运行

经过为期一天半的深入研讨，全国乡级党委、政府、祖国阵线和政治社会组织工作培训会议于6月15日上午圆满闭幕。越共中央政治局委员、政府总理范明政出席闭幕式并发表重要讲话。



本次会议于6月14日至15日以线上线下相结合形式举行，主会场设在胡志明国家政治学院，全国近1.1万个分会场同步参与，参会总人数超过150万。



范明政在讲话中指出，越南已初步构建起以三大支柱为核心的社会主义发展框架：社会主义民主、社会主义法治国家和社会主义定向市场经济。在此基础上，越南正着力保障社会公平正义，完善民生福祉体系，充分激发民族内生动力，同时有效利用国际资金、管理经验和先进技术等外部资源，全面推进国家建设。



范明政强调，在维护国家独立、主权和领土完整的同时，越南持续改善人民物质和精神生活水平。为适应新发展阶段要求，党和国家正着力推进包括政治体制改革在内的系列战略突破。



其中，开展政治体系组织结构的系统性改革被列为重点任务，旨在培育新发展动能。政府已出台四项核心决议，分别聚焦科技创新与数字化转型、国际一体化、法治建设以及民营经济发展。目前，教育、培训和医疗卫生领域的新发展战略也在制定中。



"这些举措充分体现了我们对越共十三大精神的创造性贯彻落实。"范明政表示。

范明政指出，改革进程中机遇与挑战并存，必须转变工作思维，从被动执行转向主动服务；推进基层放权赋能与资源配套，提升执行力，强化监督检查；干部必须深入基层、密切联系群众，准确把握社情民意，及时有效解决群众合理诉求。



范明政再次强调，地方两级政府机构的组织架构调整工作具有相当的复杂性和难度，因此必须团结一致、统一行动，以系统协同、全面推进的方式实施。



范明政强调："党有指示、政府统一、国会赞同、人民支持，就要坚决推进，决不后退"，要求乡级党组织、政府、越南祖国阵线及各政治团体的组织运作必须严格遵循党和国家政策法规，广泛听取和吸纳人民群众意见。在实施过程中遇到困难和障碍，要继续以"逢山开路，遇水架桥"的精神推进工作。



范明政特别要求确保全国乡级政治体系在2024年6月30日前实现高效协同运行。他指示各级部门加强政策宣传，凝聚社会共识，为改革营造良好氛围。



"唯有以超常规的魄力和速度推进改革，才能确保成功。"范明政最后强调，这项改革将有力维护国家主权安全，促进经济社会发展，最终造福全体人民。（完）