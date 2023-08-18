范明政总理：党、国家和政府始终与教育部门一道解决所遇到的困难和挑战

越南政府总理范明政8月18日出席教育培训部举行的2022-2023年学年总结和2023-2-24年学年任务部署会议表示，“振兴教育”的任务，开展“育人”事业是十分光荣的，但也面临着许多困难和挑战。党、国家和政府理解、分担并始终与教育部门一道解决所遇到的困难和挑战。

范明政在会议上发表讲话时对教育培训部所取得成就给予表扬；同时指出了今后需要克服局限和不足之处。

范明政指出，根本性、全面革新教育培训工作是党和国家的重大方针政策；是一个特别重要、复杂、敏感、影响范围大的问题，需要对重大、核心、紧迫的问题进行革新。在革新过程中，要根据越南的实际情况，继承和弘扬所取得的成果，开发新因素，有选择地吸收世界经验；坚决纠正错误认识和行为.

范明政要求，各部委、行业和各地方继续及时核查、修改和补充体制、机制和政策，完善有利于实施教育革新的法律框架；举办好贯彻落实中央委员会关于根本性、全面革新教育培训工作的第29号决议10年总结会议。

范总理建议，按照既定目标要求，继续研究、完善和发展2018年普通教育计划；制定、修改和补充对教师队伍的政策和薪酬制度；有财务解决方案来支持偏远地区的教师、幼儿园教师；升级补充设施和教学设备条件，确保有效性和实用性。

范明政指示，继续投资数字基础设施、互联网传输线路，特别是在少数民族地区、山区和海岛地区；采取有效措施，快速开发人力资源特别是高素质人力资源，提高劳动生产率等。

范明政总理相信，2023-2024学年，教育培训部门将本着“团结、守纪、创新、持续深入创新，提高教育培训质量”方针，圆满完成各项任务。（完）