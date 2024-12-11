范明政总理：保护人权是让每个人过上日益温饱幸福的生活

12月11日上午，越南政府总理范明政主持召开全国人权教育会议。这是由胡志明国家政治学院与教育培训部、国防部、公安部、劳动荣军社会部联合在河内举行的会议。

会议是响应联合国人权理事会2024年8月19日批准的《世界人权教育方案》第五阶段，并庆祝国际人权日（1948.12.10 -2024.12.10）76周年的活动。

有助于提高对人权的认识和促进人权

范明政在会议上发表总结讲话时强调，本次会议具有重要意义，向世界传达了越南人权保护和教育的信息，彰显越南有关人权的政策和路线。

范明政表示，人权和人权教育问题是胡志明思想的核心内容之一，是越南党的路线和国家政策及法律法规贯穿的观点。党的纲领、决议、指示和国家宪法及法律都高度重视保障人权。

其中，越共十三大决议强调，“人民是革新事业和建国卫国事业的中心和主体；所有方针和政策必须真正从人民群众的生活、愿望、合法权益出发，以人民幸福温饱为奋斗目标。” 越共中央总书记苏林在《在越南社会主义法治国家建设中弘扬党性精神》的文章中明确指出：“不要让一些法律条款成为阻碍履行人权和公民权及经济社会发展的瓶颈”。

因此，政府和政府总理颁布并指导实施了许多有关人权的方案、计划、决议和结论，其中包括“将人权内容纳入国民教育系统中的教育计划的提案”。

近年来，越南保障人权和开展人权教育在许多领域和方面取得了许多重要、全面的成果。人民物质和精神生活不断提高。

联合国开发计划署《人类发展报告》显示，2024年越南人类发展指数（HDI）较上期上升8位，从第115位升至第107位。根据联合国排名，2024年越南幸福指数上升11位，在143个国家中排名54；2024年越南可持续发展指数（SDGs）较2023年提升1级，在166个国家中排名排名54；越南目前是联合国人权理事会的成员并积极参与2023-2025年任期的活动。

范明政明确指出，越南党和国家最高目标是为民族争取独立自由，让人民过上幸福温饱的生活，让全体人民都享有生命权、自由权、追求幸福的权利。

人权教育必须切实、有效而非形式

范明政强调，人权保护和人权教育是全民的任务，是整个政治体系的综合性和包容性的任务。 他强调，人权教育是对于越南社会主义人民全面发展和社会主义法治国家的建设事业而言是具有特别重要战略意义的内容。

范明政要求各部委、机构和地方继续有效落实党和国家有关保障人权的主张、路线、机制、政策和法律法规；将2013年《宪法》规定的人权内容全面制度化并有效落实；本着以人民为中心和主体的精神，向全面、现代、包容、可持续方向不断创新，提高社会政策质量；加强越南祖国阵线和政治社会组织在宣传、监督和促进全社会尊重、保护和保障人权方面的作用。

与此同时，负责任地参与并推动有关国家、区域组织和联合国人权机制在人权理事会框架内的对话与合作，解决有关人权和人道主义问题的共同关切。

范明政要求胡志明国家政治学院和各部委及地方有效实施“将人权内容纳入国民教育系统中的教育计划的提案”。他强调，越南人权保护和人权教育必须体现以下内容：人民能够过上幸福、健康、安全的生活；确保人民在宪法和法律的框架内的自由权，为社会做出贡献；越南人民生活日益富裕幸福，一年比一年高，不让任何人掉队。

范明政建议进一步发挥人权作用和价值，加强人权的教育工作。他相信，在整个政治体系和全民的团结一道和同心协力的基础上，人权保护与人权教育工作将取得更加良好成绩，为实现建设民富、国强、民主、公平、文明的越南社会主义的愿望，稳步迈入民族富强新时代作出重要贡献。 （完）