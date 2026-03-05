范明政总理：促进交通基础设施发展 实现两位数增长目标

交通基础设施发展中的“五化”原则



据指导委员会报告，在第23次会议上，政府总理向各部委及地方交办了28项任务。目前，各部委和地方已努力实现各项核心任务，推动完成技术性通车的高速公路项目及其剩余工程、隆城国际机场、服务于APEC会议的相关工程等项目尽快完工。截至目前，共有3项任务按期完成，22项任务正在积极实施，另有3项尚未完成。



范明政在会议上发表讲话时强调了在交通基础设施发展中的“五化”理念，即绿色化、数字化、治理智能化、资源与效率优化和利益和谐化。他要求各级部门全力以赴实现2026年经济社会发展目标，特别是实现越共十四大决议提出的两位数增长目标。



各部委、地方、项目管理委员会、投资方和承包商继续增强责任意识，在实施投资项目过程中严格遵守法律法规和程序，确保建设进度与质量，坚决防止违法违规、腐败、浪费等现象。同时要及时破解体制机制障碍，简化繁琐的行政很皮流程。



范明政要求各部委和地方继续审查并调整相关规划，确保符合越共十四大决议精神，同时补充新建高速公路的互通节点和连接点，在高速公路沿线规划新的发展空间。



范明政要求各有关部门和地方积极参与交通基础设施建设；军队、公安、青年和妇女等力量根据实际情况参与相关工作，推动交通基础设施项目实施。同时要求投资方、承包商、咨询单位和员工发扬“顶烈日、战风雨”、“抓紧吃、争分夺秒睡” 、“三班四倒”、“白天不足，晚上补工” 、“周末不停工”的工作精神，确保建设进度快、质量好、绝对安全，不发生腐败浪费问题。



与会代表。图自越通社

审查规划 优化新的发展空间



范明政要求河内市和北宁省尽快批准通往嘉平机场的道路项目可行性研究报告，以便尽早开工并服务APEC会议活动。



高平省和富寿省与财政部和相关部门协调与配合，分配中央预算资金，早日批准和平-木州、北件-高平等高速公路的投资项目。



胡志明市及有关地方加快推进四号环城公路、归仁-波来古等项目，力争在2026年5月19日开工。



另外，政府总理指导富寿、山罗、太原、兴安、宁平、同奈、胡志明市、芹苴、北宁、宣光、谅山、广治、得乐、林同、安江和金瓯等省市尽快完成拆迁征地工作。



同时要求有关部门和地方政府配合确保合理调配建筑材料资源和投资资金，加快各项目施工进度，保障项目的质量和安全。（完）