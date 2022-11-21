范明政总理：使林同省成为西原地区乃至全国的发展动力

范明政和政府工作代表团走访大叻市Dalat Hasfarm有限责任公司。图自越通社

林同省人民委员会主席陈文协作报告时透露，2022年尽管遭遇重重困难和挑战，但林同省已在各个领域上取得全方位成就，预计完成并超额完成2022年所有18项经济社会发展指标，其中超额完成6项指标。具体，林同省地区生产总值（GRDP）保持较快增长，经济结构调整获积极进展。2022年人均GRDP预计达7530万越盾，为西原地区最高水平；2022年前9月GRDP同比增长14.8%，排名全国第7位，预计全年GRDP增长11.84%。前10月林同省财政预算收入超出既定目标的6%，同比增长26%；预计全年财政预算收入超过既定目标18%，同比增长18.1%。林同省农业快速增长，展现其在高科技农业发展中的优势。贸易服务实现强劲复苏。前10月林同省接待游客到访量达580万人次，同比增长了1.9倍。全社会投资累计达近35.2万亿越盾，增长28.6%。全年公共投资资金到位率达100%。文化、社会发展、社会保障、国防安全、对外等方面的工作得到高度重视和全面推进；社会治安秩序得到有效维护；党建和政治体系建设得以大力开展；疫情防控工作取得扎实成效等。范明政在工作会谈上发言时对林同省党委、政府、人民和企业多年来所取得的发展成就，特别是2022年经济社会快速复苏表示祝贺并给予表扬。然而，林同省旅游、服务和高科技农业等各个领域仍有巨大潜力有待挖掘。为了推动林同省更快更可持续发展，范明政要求林同省扎实落实中央相关决议，特别是政治局关于西原地区到2030年、展望至2045年经济社会发展、国防安全保障决议和经济社会复苏发展计划等。林同省须聚焦强化区域合作，扩大互联互通；力争使林同省成为西原地区乃至全国特别是在旅游、服务、文化工业、高科技农业等领域的发展动力。与此同时，推动增长方式朝着绿色、和谐、可持续发展，基于创新，提高生产力，应用先进科学技术的方向转变。此外，加大农业产业结构调整，向高产量、高价值的作物和动物转移；提高高科技农业、有机农业和药材产业发展层次和水平；重视打造国家品牌。另外，加快推进旅游产业现代化；做好规划工作，营造新发展空间；制定和有效落实吸引和高效利用各种资源投入发展的机制和政策；加快公共投资资金到位进度；深入推进行政审批制度改革，打造便利的营商投资环境。特别是，林同省须做好社会保障和社会福利工作；重视土地和森林资源管理、保护环境和应对气候变化；保护并弘扬西原地区文化价值、信仰宗教、优良传统和典型历史和文化遗迹；切实维护社会治安秩序等。*此前，范明政和政府工作代表团走访大叻市Dalat Hasfarm有限责任公司和大叻火车站。（完）