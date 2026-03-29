范明政总理：企业应与清化省并肩同行，发挥优势、贡献力量与共享机遇

清化省在自然面积和人口规模具有巨大优势；在经济社会及国防安全方面具有重要的战略地位。该省的基础设施系统协调联动，实现了公路、铁路、海运及航空的便捷衔接。



清化省领导承诺继续大力改善投资营商环境；确保投资环境稳定、安全、透明且具竞争力；加强行政改革与数字化转型；建设服务型政府，与企业同行；为投资者获取土地、基础设施、人力资源及各项配套服务创造最为便利的条件。



越南政府总理在会上发表讲话时强调，清化省拥有众多独特潜力、突出机遇和竞争优势，虽然已取得多项重要成果，但仍面临不少困难与挑战。范明政总理强调，越是在困难与挑战面前，就越要通过团结强化力量，通过合作获取利益，通过对话增强信任。



范明政指出，近期在困难与挑战并存的背景下，越南基本保持了宏观经济稳定，有力促进了经济增长，有效控制通胀，并保障国民经济各项重大指标增长在合理区间。



范明政总理还明确指出，2026年是落实越共十四大决议的第一年，是开启高速度、高质量、可持续发展新阶段的关键一年，特别是要实现2026-2030年阶段经济两位数增长的目标，成功迈向两个“百年目标”。



范明政强调，必须领会、紧扣并严格执行苏林总书记在二中全会上提出关于经济增长的四项核心原则：实现实质性增长，绝不以牺牲质量和可持续性来换取单纯的增长速度；稳定宏观经济、控制通胀、保障各项重要指标增长在合理区间；有效利用现有资源，重点优先重大项目并推动公私合作（PPP）；高经济增长必须确保服务于人民利益、提高人民物质和精神生活水平并促进社会公平。



越南政府总理范明政出席2026年清化省投资促进会议。图自越通社

范明政总理明确指出，若要实现两位数增长目标，各行业、各地方都必须实现两位数增长，清化省也不例外。政府总理重申，增长必须依靠资源，并强调：“资源源于思维与愿景，动力源于革新与创造，力量源于人民与企业”。要将发挥内部资源（人、自然、文化传统、历史）作为根本性、战略性、长期性和决定性因素；同时将结合外部资源（资金、技术、人才培训、管理）作为重要和突破性因素。



范明政总理要求清化省继续巩固并加强团结统一；创新工作方式；进一步深化行政审批改革，简化投资程序；切实做好反腐倡廉及反浪费工作；关注基础设施建设，特别是省内互联互通基础设施，拓展发展空间；抓好人才培训，充分发挥清化省最大的优势——“人”的因素。



对于在清化省开展投资的企业，范明政总理认为既要挖掘独特潜力、突出机遇和竞争优势，又要发扬奉献与共享精神。各相关主体应秉持“利益和谐、风险共担；真诚倾听、用心分享、以产品说话”的原则，“言必行，行必果；所取得的成果要由人民共享”。



范明政总理重申，越南政府始终与各地方及企业同行并予以支持。企业的成功就是国家的成功，企业的壮大就是国家的壮大。当企业面临困难时，政府将与企业分担，将企业的困难与挑战视为自身的困难与挑战，并共同配合解决。（完）