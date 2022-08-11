范明政总理：企业家坚守信念 秉持团结 共克时艰

8月11日上午，越南政府总理范明政主持了题为“主动适应、尽快复苏、可持续发展”的政府总理和企业会议。会议以线上方式举行，在政府驻地和全国63个省市开设分会场。



会议听取了近期企业运行和发展情况报告；企业领导发表的关于企业面临困难和挑战的讲话；提出促进生产经营，创造就业机会，推动经济社会快速可持续发展的解决方案；有关部门、机关领导解答企业和企业协会的提问等。



范明政总理在会上发言时强调，经过两年的抗击疫情，全国已基本控制住疫情，保持宏观经济的平稳运行，通货膨胀得以控制，经济保持增长态势；确保各项主要指标“达标”；维护好社会治安秩序，保护主权独立和领土完整；对外工作不断强化。企业界对这些成就做出了重要的贡献。



范明政总理呼吁企业界继续发挥越南民族的优良传统，越在困难时期越要团结一致，推动既定计划和战略落实落地；努力渡过当前难关等。与此同时，呼吁企业与国家和人民并肩同行，纾困解难；为与全国建设独立自主的经济体以及繁荣强大、人民生活日益殷实的国家以及胜利实现越共十三大决议作出贡献。

在对今后形势作出评价时，范明政总理指出，今后机会和挑战并存，然而由于通胀压力加剧，许多市场改变政策，原材料和燃料价格上涨，劳动力资源局部短缺； 生产经营活动难以获得贷款等不利因素使挑战多于机遇。



范明政总理强调，越南的目标是保持宏观经济稳定运行，控制通货膨胀，提高增长率，确保完成各项主要指标；全力推动各类市场强劲发展，确保安全和公开透明；继续优化营商投资环境；提高国家竞争力；建设电子政务、数字社会和数字公民；维护社会治安秩序等。



范明政总理要求各部门、机关和地方核查企业面临的困难和障碍，及时采取相应的解决方案；加快公共投资资金到位进度；提高预测预警能力；助力企业指明生产经营方向；促进企业技术改革和数字化转型等。与此同时，研究并解决与生产经营有关的法律问题。



另一方面，继续做好疫情防控工作；提高人力资源质量，有效满足新时代人力资源需求；简化行政手续办理流程；继续完善营商投资环境；推进数字化转型和革新创新，推动科技发展，提高竞争力等。



各家企业须着力落实各项任务，实现快速复苏和可持续发展；主动推进经营模式变革和企业结构重组；促进数字化转型和革新创新；提高生产力和竞争力；拓展市场，力争参与全球价值链等。企业家坚守信念，秉持团结精神、自立自强，共克时艰。（完）