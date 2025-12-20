范明政总理：以“5个先锋、5个具备、5个不”推进数字经济、数字社会和数字公民建设

12月20日上午，越南政府总理范明政在河内出席第三届国家数字经济与数字社会发展论坛并作总结讲话。论坛以线上方式连线全国34个省和中央直辖市，主题为“发展全面、包容的数字经济和数字社会，实现2026—2030年阶段GDP两位数增长目标”。



范明政在讲话中强调，要以“5个先锋、5个具备、5个不”为行动指引，加快推进数字经济、数字社会和数字公民建设。



数字经济发展取得突破性进展



论坛评估认为，近年来，越南数字经济发展取得跨越式进展。体制机制和政策持续完善，重点围绕破解发展瓶颈、激活资源要素展开系统性改革。数字基础设施在能力、技术和质量上实现“跃升式”发展：2025年移动互联网速度跻身全球前20位，超过多个人口和经济规模较大的发达国家；国家级和行业数据中心投入运行；国际网络互联能力较2020年底增长1倍以上；卫星互联网Starlink项目正在积极推进。

数字经济规模持续扩大，已成为重要的新增长动能。数字科技企业数量由2020年的5.8万家增至2025年的约8万家；2025年数字技术产品出口额预计达1720亿美元，是2020年的1.7倍以上；电子商务规模预计达360亿美元，为2020年的2倍。无现金支付从城市加速向农村普及，税收管理和电子发票改革推进有力、成效明显。



论坛期间，与会代表围绕数字经济和数字社会发展深入交流，重点讨论了国家人口数据开发利用与全民数字服务普及、开放数据推动数字经济发展、工业数字化与绿色转型协同推进、数字化助力突破中等收入陷阱、跨境电商新模式、数字农业与产品溯源、人工智能赋能越南企业走向世界，以及数字技术推动文化产业发展等议题。



论坛还举行了“从实践中学习”项目启动仪式。该项目以“政府—学校—企业”协同合作为模式，面向10个重点行业和领域，重点培养数字经济人才，为国家数字化转型提供高质量人力支撑。



在总结讲话中，范明政直言当前仍存在体制机制、政策环境、基础设施、人才供给、创新能力、研发水平和网络安全等方面的短板和瓶颈，并深入分析了原因和经验教训。



范明政与各位代表共同启动“从实践中学习”项目。图自越通社

他强调，发展数字经济和数字社会是不可逆转的时代趋势，是推动经济社会快速、可持续发展的客观要求和战略选择。对越南而言，加快数字经济和数字社会发展，是重构经济结构、提升生产率和国家竞争力的关键抓手，也是实现未来阶段两位数增长目标的决定性新动能。



范明政重申“党领导、国家引导、企业先行、地方率先、人民参与；数字社会是基础，数字经济是动力，以人为中心”的发展理念，并要求各级各部门贯彻落实“5个先锋、5个具备、5个不”。



“5个先锋”：体制建设先锋；科技发展先锋；数字基础设施建设先锋；数据资源开发先锋；数字空间社会责任履行先锋。



“5个具备”：具备现代化、同步化、互联互通的数字基础设施；具备“准确、完整、清洁、实时、统一、共享”的数据体系；具备高质量数字人才队伍并实现全民数字技能普及；具备一批实力雄厚的越南数字科技企业；具备安全、文明、人文的数字环境。



“5个不” ：交易中不依赖纸质、现金和行政区划壁垒；发展不设限，前进无止境；不允许消极、浪费、腐败和利益集团行为；不搞碎片化、割据式、封闭式运行；不让任何人掉队。



范明政要求，全面推进各行业、各领域数字化转型，建设包容、人文的数字社会。



在工业领域，加快产业数字化和结构重组，重点发展基础性、战略性产业，依托科技创新和数字化转型，尽快形成具有带动效应的大型数字技术产业集群。



在农业领域，推进“高科技农业—数字农民—智慧乡村”建设，将数字化与新农村建设深度融合。



在服务和商业领域，重点打造智能化数字服务生态体系，以金融、物流和旅游为突破口，扩大数字消费，推动电子商务和无现金支付快速发展，有效实施“越南人优先在数字平台上使用越南商品”运动。



在环境领域，推进“数字化+绿色转型”的双重转型模式，由被动应对向主动适应转变。



在社会建设方面，通过数字化手段优化医疗、教育等基本公共服务，构建透明、高效的数字社会保障体系，拓展数字文化空间，保护和弘扬民族文化，不断提升人民幸福感。



范明政要求，加快完善体制机制，营造公平竞争环境，使制度既成为资源、动力，也成为发展目标。各部委要尽快制定和完善已通过法律的实施细则，特别是在科技、创新和数字化转型领域；加紧编制2026—2030年数字经济和数字社会发展规划；制定国家数据经济框架，明确公共与私营数据共享机制以及数据定价、商业化和治理的法律基础。



他同时要求加快数字基础设施和国家级数据平台建设，高效实施“从实践中学习”项目；评估人工智能对就业结构的影响，制定再培训和技能转型方案。



在企业发展方面，实施中小企业数字化转型支持计划，推动建设低成本、易使用的本土人工智能平台，完善税收、土地和绿色能源等配套政策，培育数据和人工智能企业、创新创业主体。



在网络安全和国际合作方面，加强数字主权保护，关注弱势群体权益，减少网络空间负面影响，深入开展“全民数字扫盲”行动，普及数字技能和信息安全知识。



范明政表示，凭借既有基础和新的发展气势，只要各方同心协力，就一定能够推动数字经济、数字社会和数字公民建设迈向更强劲、更高效、更包容、更可持续、更公平的发展阶段，为建设一个富强、繁荣、文明、幸福的越南作出新的贡献。（完）

