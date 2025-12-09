范明政总理：以“超常规、更果敢”精神全力以赴推进各重点交通工程项目按期保质完成

12月9日，越南政府总理、国家重点交通工程项目指导委员会主任范明政主持召开指导委员会第22次会议。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在政府驻地，各相关省市设分会场。

据指导委员会报告，自第21次会议政府总理部署28项任务以来，各部门地方共完成了11项任务，还有16项正积极推进中，仅1项涉及征地拆迁的任务未达进度要求。



范明政与代表们逐项审查了高平至金瓯高速公路、老街-河内-海防标准轨铁路、隆城国际机场等重点项目进展，并部署12月19日重大项目开竣工安排及优秀单位表彰事宜。

范明政对各部门、地方、项目业主、管理单位及施工企业，特别是一线工程师和民众的主动作为与奉献精神给予充分肯定。他强调，面对2025年异常气候频发、台风暴雨多重挑战，各单位仍将工程质量和进度置于首位。当前年终时间紧迫，剩余任务繁重，须以“超常规、更果敢”的拼搏精神全力冲刺。

国家重点交通工程项目指导委员会第22次会议9日以线上线下相结合方式举行。图自越通社

范明政要求各部门各地区和单位加强领导督查，高效破解障碍，确保项目进度质量；严守环保标准与安全生产，杜绝腐败浪费；切实保障群众合法权益，落实征地补偿政策，保障项目资金与建材供应。

范明政特别指示军队、公安力量支援项目建设，彰显“战斗队、工作队、劳动生产队”本色。

针对具体目标，范明政重申，须在12月19日前实现超过3000公里高速公路（含贯穿南北的高平-金瓯轴线及1700公里沿海公路），同步完成隆城国际机场一期工程。

范明政要求各单位创新思维，克服天气等制约因素，集中资源和设备加速推进项目进度。对隆城机场项目，范明政强调须严格落实越共中央总书记苏林的指示精神，加快收尾工程，确保12月19日技术性试飞，2026年第二季度实现商业运营。

范明政同时部署加快2026-2030阶段项目前期手续，相关各方积极寻找建筑材料来源，加强检查监督，并指导投资方按照既定方案加快施工进度。

范明政要求全面落实“责任到人、任务到位、结果明确、时限清晰、权责分明、问责落实”的“六个明确”原则。他号召全体相关部门和单位以“争分夺秒、敢作敢为”的姿态，为国家发展与人民幸福生活全力推进各项工程落地见效。（完）