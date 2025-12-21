范明政总理：以国际金融中心为战略支点 推动越南融入区域、走向世界

21日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开越南国际金融中心成立发布会。范明政总理在会上强调，国际金融中心的建立，标志着越南在深化金融科技融合、推动经济绿色转型方面进入关键阶段。



融合发展的重要里程碑



建设国际金融中心是越南党和政府确定的重大体制机制突破之一，旨在释放资源潜力、推动经济增长模式转型与经济结构优化，提升生产效率、效益和国家竞争力，引领越南进入民族奋发图强的新发展阶段。



此次发布会是越南实施经济金融发展战略的重要一步，体现了党和国家在深化全球经济融合进程中的坚定决心。



会上宣布成立越南国际金融中心管理委员会，由政府常务副总理阮和平担任主席，同时公布了胡志明市与岘港市国际金融中心执行机构的领导班子任命。



会议听取了政府关于落实国会第222/2025/QH15号决议（关于在越南设立国际金融中心）相关法令的汇报。为贯彻政治局指示精神和国会决议，政府已制定具体行动计划，并颁布8项涉及国际金融中心建设的专项法令。



法令内容涵盖以下方面：在胡志明市和岘港市设立国际金融中心；金融政策指引；进出口、服务与商品流通、交易平台政策；居留与出入境管理；土地、建设与环境政策；劳动就业与社会保障；国际仲裁中心设立及争端解决机制；银行设立与运营、外汇管理、反洗钱及反恐融资等规定。



胡志明市和岘港市领导表示，正积极推进国际金融中心的建设与运营，致力于将越南打造成为区域乃至全球可信赖、有吸引力、负责任的金融枢纽。



国内外企业与金融投资者代表对越南设立国际金融中心表示欢迎与支持，承诺将引导国际资本进入越南，助力金融与银行体系建设，并加大对数字化转型、绿色金融及普惠金融等领域的投入，在引进资金的同时，注重引入智慧、技术与可持续价值。



范明政指出，国际金融中心的成立是越南革新开放40年来融合发展进程中的重要里程碑，是落实党、国家和苏林总书记战略部署及国会、政府决议的关键举措。



他表示，国际金融中心的设立基于国家发展实际需要，立足越南自身潜力与优势，服务于国家快速、可持续发展的长远愿景。这既是主动的战略选择，也是顺应全球资本重组趋势与越南奋发图强发展需求的必然之举。



范明政强调，越南不寻求与区域及全球现有金融中心直接竞争，而是立足自身特色，通过实施特殊、超常规的体制机制，构建开放协同、互补联动的统一、高效、可持续的金融生态系统。



国际金融中心的投入运营，将推动金融市场在规模、质量与效率上实现全面创新，对经济社会发展产生广泛辐射效应，有助于提升越南国际地位，使其成为全球金融网络中的重要节点；打造低成本、大规模的资本筹措渠道，支持战略基础设施建设；同时为越南企业走向国际、对接先进治理标准提供支撑。这也将是体制机制层面的“突破中的突破”，其意义不仅在于资金集聚，更在于推动管理革新、技术应用与数字化转型，提升治理效能。



越南政府总理范明政在政府总部主持召开越南国际金融中心成立发布会。图自越通社

营造卓越环境 保障高效运行



为确保国际金融中心高效、稳健运行，范明政要求各部门、地方政府及相关机构坚决落实各项任务，并呼吁国内外合作伙伴和投资者继续支持越南国际金融中心建设。



他要求彻底转变管理思维，从“行政管理”转向“服务赋能”，坚决摒弃“特事特批”、“部门本位”、“外行干预”、“管不着就禁止”等陈旧观念；建立“一站式、现场特办”的问题解决机制，复杂事项可直接上报总理协调。



在完善基础设施与公共服务方面，范明政要求加快推进机场、港口、轨道交通等重大项目建设，同步推进数字基础设施与数据体系建设；地方政府需按国际标准完善医疗、教育、文化等公共服务，为专家和投资者提供优质工作与生活环境。



在统筹金融开放与风险防控方面，他要求监管机构独立透明运作，严格遵守反洗钱等国际准则，减少不当干预，积极吸引“清洁资本”与先进技术和管理经验进入越南。



范明政鼓励越南企业增强自信、自强意识，挑战自身极限，加强团结协作。他表示：“不应在巨人面前自视渺小；既不能因阶段性成果而自满松懈，也不该为发展中的困难挑战而悲观却步。要始终敏锐洞察机遇，善于学习借鉴，深化开放协作，在持续创新与务实奋进中不断成长。国际金融中心将是越南企业迈向区域、走向世界的战略跳板。”



政府将继续优化营商环境，依法保护投资者合法权益，坚持“利益共享、风险共担”“相互成就、共同发展”的合作理念。



范明政回顾了世界金融中心的发展历程，指出伦敦、纽约、新加坡、上海等中心的崛起各有其时代背景。历史上，龙屋码头、会安港曾是越南联通世界的重要窗口；今天，越南正以金融与科技为新的引擎，开启发展新篇章。



他强调，如果说1986年革新开放以来，农业与工业化发展为越南摆脱贫困、迈向中等收入奠定基础，那么国际金融中心的设立，则是推动金融科技融合与经济绿色转型的关键举措，将为越南迈向高收入经济体提供新动力。



范明政表示，国际金融中心建设是一项充满挑战的工程。在政治体系的坚强领导、社会各界的积极参与与国际社会的共同支持下，越南必将成功建设一个“自由、数字、绿色、安全、透明、竞争、高效、可持续”的国际金融中心，推动国家稳步迈向富强、文明、繁荣、幸福的社会主义现代化目标。 （完）