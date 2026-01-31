范明政总理：以“四不”精神和“五化”要求推进重大交通项目建设

1月30日上午，越南政府总理、国家重点交通工程项目指导委员会主任范明政主持召开指导委员会第23次会议，并以在线形式与27个省市连线。范明政总理在作会议结论时强调，优先推进在九龙江三角洲、北部山区、西原地区以及与中老柬三国接壤线路的高速公路项目。



根据指导委员会的报告，在第22次会议上，政府总理布置了31项重点任务，旨在实现至2025年12月19日（越共十四大召开之际）建成3000公里高速公路、1700公里沿海公路、完成隆城国际机场一期工程并一律开展各重大项目开工和竣工的目标。截至目前，各部委、行业和地方已完成18项任务中的13项，其余5项涉及投资主张编制与呈批、征地拆迁工作的任务未能按进度要求完成。



具体而言，全国已投入运营或实现技术性通车的主线高速公路3345公里、立交匝道及连接线458公里；基本完成并实现贯穿高平至金瓯的南北高速公路全线路技术性通车；完成1701公里沿海公路和隆城国际机场一期工程，并于2025年12月19日开通首趟航班。



此外，值此庆祝越南共产党第十四次全国代表大会召开和全国抗战日79周年之际，各部委、行业和地方协作配合，在34个省市成功举办了234项工程、项目的竣工、开工和技术通车仪式，总投资额超过3400万亿越盾。



在会议上发表总结讲话中，范明政总理要求各部委、行业和地方立即以主动作为、不等不靠的精神，贯彻落实越共十四大决议。各级领导须加强检查、督促进度，确保项目的质量、工艺-美观、劳动安全和环境保护；及时发现并尽早处理不足之处，防止产生消极腐败和浪费现象。



关于征地拆迁工作，范明政总理强调必须保障人民群众的合法正当权益。在选择投资商、进行招标、拍卖、指定承包商过程中，相关机构必须遵守法律，确保效益与透明度；优先选择有信誉、有高速公路项目实施经验的企业和集团。



与会代表。图自越通社

范明政责成财政部、建设部配合确定中期公共投资的重点项目，力争到2030年建成至少5000公里公路。其中，九龙江三角洲地区的目标是到2026年底建成600公里高速公路，并在2030年再建成600公里。



对于隆城、金瓯、广治、嘉平、符吉、富国、昆岛等机场项目，范明政要求加强指挥督导，加大检查监察力度，但不得影响项目连续性；同时要扩大规模和航线。盖梅—氏威（Cái Mép – Thị Vải）、沥县、红薯岛（Hòn Khoai）、莲沼等重点港口项目需加快投资进度，并与航空经济、海洋经济发展相结合。



关于原材料问题，范明政要求各部委、行业、地方和单位在灵活协作的精神下紧密配合，防止出现瓶颈。建设部需根据具体情况调整价格。农业与环境部与各部委、行业和地方配合，主动处理所有与原材料相关的阻碍。



范明政强调了“四不”精神：不浪费一日，不拖延一周，不错失一月机遇，不陷入一年被动；同时要求项目确保“五化”：数字化、绿色化、效益最优化、管理智能化以及国家、人民和企业利益和谐化。（完）