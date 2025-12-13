范明政总理：从“依法管理”转向“构建发展体制”

12月13日上午，越南政府总理范明政出席2025年及2021-2025年任期司法工作总结暨2026~2030年任期工作定向、2026年重点任务部署全国会议。



范明政在会议上发表讲话时高度评价司法部和各部委、地方政府法制机构所付出的努力和取得的重要成就，为国家和各地方经济社会发展、国防安全保障以及社会安全秩序作出了重要贡献。



范明政指出，2026年具有特别重要的意义，是越共十四大召开之年，也是2026~2030年任期并落实越共十四大和各级党代会决议的开局之年。因此，必须持续改变思维方式，将体制和法律视为发展的资源、动力和目标，把对体制和法律的投资视为对发展的投资；在体制和法律建设中以人民和企业为中心和主体，将体制和法律建设转化为国家竞争力。



因此，范明政强调，今后司法部门需要重点落实“三大方向”和“六项重点任务”。



关于“三大方向”，范明政要求发挥司法部门在体制建设与完善中战略参谋工作的核心作用，同时着力提高执法质量，确保立法与执法的紧密衔接，特别是在党领导下建设与完善民有民治民享的社会主义法治国家。



其中，优先同步建立发展体制，以法律体系为核心；革新立法思维，从“依法管理”转向“构建发展体制”，坚决摒弃“不知而管”、“管不了就禁止”的思维；大力推进权力下放，同步配置资源，提高基层执行能力。



全面推进数字化转型，在司法领域广泛深入应用信息技术、人工智能和大数据，建立以人民和企业满意度为基础的执法质量评估体系。



优先发展具备良好道德品质、坚定政治立场、扎实专业能力，熟悉国际法并精通技术应用的高素质司法人力资源；主动融入国际社会，提升法律工作和司法改革领域的国际合作水平；提高预防和处理国际争端的能力，最大限度地争取各类资源。



越南政府总理范明政和代表们合影。图自越通社

在“六项重点任务”方面，范明政要求继续高效落实越共中央政治局第66-NQ/TW号决议中明确提出的各项任务和解决方案，集中核查并处理体制障碍。特别是抓紧研究和完善一系列重要方案，包括新时代法律体系结构的完善，社会主义法治国家中公职律师制度，设立专门处理国际投资争端的机构，完善提升体制和法律建设队伍的质量。



司法部继续同有关部委和机构密切配合，就立法的方向和重点任务向政府和政府总理提供参谋意见。



范明政指导集中研究与完善立法程序，使之符合立法的革新思维和越南法律体系结构完善的方向，严格执行《法律规范性文件颁布法》，提高法律审查、政策影响的评估和执法监督的质量。



司法部充分发挥政府法律代表机构在国际投资争端咨询、防范和解决中的作用，最大限度地维护国家、政府以及企业和人民的合法正当权益。



与此同时，加快推进并完成司法部各专业数据库与国家人口数据库及其他数据库的建设与互联互通；在重点领域高效提供全流程在线公共服务，缩短时间、降低成本；严格推进机构精简、运行高效，与建设具备良好素质、能力和专业水平、适应新阶段任务要求的司法干部队伍相结合。



范明政相信司法部及司法部门全体干部、公职人员和劳动者将继续出色完成各项任务，为建设社会主义法治国家作出应有贡献，推动越南稳步迈入新时代——富强、繁荣、文明、幸福的发展新时代，坚定不移走上社会主义道路。（完）