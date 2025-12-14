范明政总理：仁泽热电3号和4号项目彰显越南精神、智慧与力量

12月14日，越南政府总理范明政出席在同奈省举行的仁泽热电3号和4号项目商业运营启动仪式暨“喜迎越共十四大”工程标识牌揭牌仪式。



越南精神、智慧与力量的典范工程



范明政在致辞中指出，这是展现越南精神、智慧与力量的典范工程。该项目由越南油气集团下属国家油气电力总公司投资建设，总投资额约14亿美元，由Lilama – Samsung C&T 联营体承担EPC总承包。总装机容量1624兆瓦，稳定运行后预计年发电量超90亿千瓦时，为全国特别是南部地区补充重要基荷电源。



作为越南首个液化天然气（LNG）发电项目，仁泽3号和4号电厂标志着越南开启现代化燃气发电时代。范明政强调，保障国家能源安全是国家安全的重要组成部分，过去任期，党和国家高度重视能源发展战略，推动国会通过《油气法》《电力法（修正案）》，颁布节能增效实施法令，批准《第八号电力规划》及其调整方案、《国家能源总体规划》，并督导推进重点能源基础设施建设。



范明政指出，电力需先行一步，为国家推动工业化与提升竞争力开辟道路。目前全国最大用电负荷达54500兆瓦，每年需增加6500-8200兆瓦。



今后，越南将重点推进高科技、国家大数据中心、绿色转型、高速铁路、城市轨道交通及数字化转型等关键领域发展。年供电超90亿千瓦时的仁泽热电3号和4号项目，为国家构建灵活、清洁、稳定、现代化能源体系作出重要贡献。



彰显国家承诺与国企担当



范明政指出，这些项目彰显了越南履行COP26承诺、实现2050年碳中和目标的决心，体现了国有企业在保障能源安全与可持续发展

中的主力军作用。



范明政总理出席“喜迎越共十四大”工程标识牌揭牌仪式。图自越通社

仁泽热电3号和4号项目在进度、质量、安全、环保、居民安置等方面均显现出具有标杆意义的典范工程，范明政高度评价越南油气集团、油气电力总公司及国内外参建单位的努力，同时对因项目而搬迁的民众表示感谢。



为确保项目高效运营、发挥国家能源安全战略作用，范明政要求越南油气集团继续发挥国家能源企业的行业引领作用，成为保障能源安全、推进数字化转型、绿色增长和能源转型的支柱。相关单位须严格遵守国际安全标准与环境规定，优化运行效率，加强国家电网协同，应用人工智能等科技成果。



范明政同时要求各部委制定长期LNG保供计划，结合现货采购方式以降低价格波动风险；推动国内外承包商协作，降低维修成本；立即排查疏通体制机制障碍，精简行政审批流程，完善LNG产业链政策框架与燃气电厂运行机制，营造公平透明稳定的营商环境。



仪式上，范明政和各部委领导向仁泽热电3号和4号项目建设中表现优秀的集体与个人颁发奖状。（完）