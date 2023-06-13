范明政总理：为新闻媒体自主与国家向前发展创造条件

值此纪念越南革命新闻日98周年之际，6月13日上午，越南政府总理范明政走访并与越南新闻工作者协会举行座谈，就加强和创新新闻媒体活动的国家管理工作进行交谈。

范明政总理要求，新闻工作者协会和新闻机构建立和发展一支具有政治敏感性、经济敏感性、科学技术和人文知识深刻的记者队伍；建设专业、现代、人文的越南革命新闻；致力于国家、民族和人民的丰衣足食及幸福。

越南信息与传媒部部长阮孟雄，内务部部长范氏清茶，中央宣教部副部长、越南新闻工作者协会主席、《人民报》社总编辑黎国明，越南电视台台长黎玉光，越通社社长武越庄等参加活动。

越南新闻工作者协会主席黎国明表示，73年来，在越南共产党和胡志明主席的领导下，历代越南新闻工作者协会领导人、会员和全国新闻工作者始终团结一致，积极进取，勇于创新，奋发图强，攻坚克难，不断成长，始终伴随和坚持党、国家和民族的革命事业，为人民解放斗争、统一国家，坚定地建设和保卫越南社会主义祖国事业的胜利作出重要贡献。

在任何情况下，新闻工作者协会会员和记者始终坚持宣传党的路线、政策和国家的法律政策；动员和鼓舞全党全民全军争取民族独立和自由的斗争，贯彻落实党倡导和领导的改革路线；积极参与党的建设和党风廉政建设，反对腐败和消极现象；驳斥敌对势力和心怀不满的机会主义者的歪曲言论，维护党的思想基础；巩固和加强民族大团结力量。

范明政总理强调，新闻是党的思想文化战线的宣传工具，是必不可少的信息传播手段，是社会生活不可或缺的精神食粮。其中，越南新闻工作者协会在团结、凝聚、提高政治勇气、培养专业技能、培养记者职业道德、促进党内团结、社会共识等方面发挥着重要作用。

范明政表示，为了使越南新闻革命界真正具有革命性、专业性、人道性和现代性，新闻工作者协会和新闻机构需要加强集合活动，建设一支具具有政治、思想、勇敢、能力合格，像胡志明主席席嘱咐的“为祖国服务”、“为人民服务”、“为阶级和人类服务”的高专业水平的记者和成员队伍。

范明政强调，新闻媒体要与民族相伴，更好地发挥思想导向作用，成为保护党的思想基础、保护国家和民族利益的利器。坚持把国家、机关、地方、单位的政治任务反映出来，特别是6个重点任务，3个战略突破。

范明政建议，各新闻机构、各级新闻工作者协会重点发现热点、敏感、新问题、事关社会公共利益的瓶颈、涉难复杂问题、国内国际复杂问题；生动、客观、多维、全面、科学、深刻，并针对每个问题的反映并提出解决方案。

范明政强调，党和国家高度评价包括越南新闻工作者协会在内的全国新闻界所作出的重要贡献，始终为新闻界和越南新闻工作者协会提升作用、地位和完成好被交办的任务创造有利条件。

值此越南革命新闻日之际，范明政总理代表党和国家领导人向全国新闻工作者致以最美好的祝福；祝愿新闻工作者将有更多高质量的新闻作品，为祖国的建设和保卫事业作出贡献，不愧于党、国家和人民的信赖和爱戴。（完）