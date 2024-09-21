范明政总理：为企业排忧解难就是为越南经济排忧解难

政府希望通过此次会议连接企业经营状况及其面临的困难，听取企业提出的解决方案、想法和愿景，与各大企业一道确定并共同实施国家级项目，为国家重大问题找到解决方案，力争实现党的十三大提出的到2030年越南发展成为工业现代化的发展中国家、到2045年成为高收入发达国家的目标。



范明政在会议上发表总结讲话时要求政府副总理同各部委、行业负责人直接倾听企业的意见和建议，彻底解决企业的困难，因为为企业排忧解难就是为越南经济排忧解难；企业发展意味着国家发展。



私营经济对GDP的贡献率约为45%



经过近40年的革新开放，越南已从一个落后的经济体跻身世界40强，贸易规模位居世界前20位。其中，企业和商人始终发挥着关键作用，成为越南经济体的主要物质生产力，在国家建设和发展事业中发挥着十分重要的作用。



私营经济为越南国内生产总值（GDP）贡献了约45%，为国家预算收入贡献了约30%，并吸引了约85%的劳动力；企业所得税缴费率约为34%。



目前，Vin、Thaco、和发、SOVICO、TH等大型集团在资本规模、技术水平、公司治理等方面的能力强，并成为了越南经济的重要动力。



会上，各参会企业代表介绍了其经营情况及其面临的困难和问题，并提出了解决问题的建议；同时为实现2030年成为工业现代化、中等偏高收入的发展中国家、2045年成为高收入的发达国家的目标提出想法和建议。



鼓励私营企业实现“六个率先”



范明政在会议上强调，越南政府将继续对各部委和地方政府实现简政放权；削减不必要的行政审批事项，避免给企业带来麻烦。范明政同时要求企业依法经营，为完善体制特别是社会主义定向的市场经济体制和实施国家重点项目的体制做出贡献。



范明政强调，完善制度中应以人民和企业为中心和主体，并要求企业实现“六个率先”，即率先创新创业，应用科技，集中加强传统动力，推进数字经济、绿色经济、循环经济、知识经济、共享经济扥新增长动力；率先参与全球价值链和供应链，打造企业和国家品牌；率先创造就业岗位，积极参与社会保障活动；率先发展基础设施，特别是数字基础设施、交通基础设施、社会经济和文化基础设施；率先为培养高素质人力资源、促进行政审批制度改革、构建智慧治理、改善营商投资环境做出贡献；率先团结协作、相互支持、互利共赢。



范明政希望并相信，广大企业特别是私营企业将继续在数量和质量上强劲增长，多家企业将早日达到地区和国际水平，为国家建设和保卫事业和提高越南在国际舞台上的地位和声誉作出重要贡献。（完）

越通社