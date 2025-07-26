范明政总理赴广治和顺化两省烈士陵园上香缅怀革命英烈

* 在广治古城上香和敬献花圈时，怀着深切的感动之情，越南政府总理范明政与工作代表团肃立默哀一分钟，缅怀并致敬在81昼夜保卫广治古城和广治市战役中英勇牺牲，为祖国的独立、自由，为人民的和平、幸福和安宁生活所作出的巨大贡献的英雄烈士。



范明政总理与工作代表团愿始终团结、不懈努力，为国家、人民奉献力量，不辜负英雄烈士和前辈先贤的伟大牺牲，为推进国家进入民族富强、文明、繁荣的纪元做出贡献。



越南政府总理范明政率工作代表团前往9号公路国家烈士陵园上香缅怀英烈。图自越通社

* 越南政府总理范明政率工作代表团前往9号公路国家烈士陵园，敬献花圈、上香缅怀英烈。



这里是全国逾10800名英雄烈士的长眠之地，他们曾在抗美救国战争中英勇战斗，并在9号公路战线上英勇牺牲。



在英烈的英灵前，怀着无比崇敬、深切感恩之情，以及对为祖国独立自由、为人民幸福而英勇牺牲的优秀儿女所承担的神圣责任和义务，范明政总理与工作代表团表示愿继续团结一致、努力奋斗、克服一切困难与挑战，圆满完成党和国家交付的各项任务。



越南政府总理范明政在广治古城国家特别遗迹区看望青年突击队员。图自越通社

* 同日，范明政总理和工作代表团前往广治省赵峰乡向已故总书记黎笋上香，深切表达对已故总书记黎笋（1907－1986）在民族解放、国家统一与建设事业中所作出巨大贡献的感恩与崇高敬意。



* 值此之际，范明政总理一行前往广治省海陵乡上舍村，看望慰问102岁的“越南英雄母亲”陶氏欣。



“越南英雄母亲”陶氏欣丈夫和唯一的儿子都是烈士。



范明政总理 强调，党、国家和人民始终铭记并深切缅怀有功人员的巨大贡献和英勇牺牲，希望“越南英雄母亲”陶氏欣保重身体，不断弘扬深厚的爱国传统、英勇的革命精神和坚强不屈的意志；积极贯彻落实党的主张、国家的政策和法律，为祖国家乡的发展作出更多贡献。



* 同日上午，范明政总理率工作代表团前往顺化市阮志清大将纪念馆敬香，深切缅怀胡志明主席的优秀学生，为我党、国家和人民的革命事业作出了卓越贡献的阮志清大将的丰功伟绩与重大贡献。（完）