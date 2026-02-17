范明政总理调研春节期间交通与网络安全保障工作 看望慰问一线值守值班工作人员

2月16日下午（即农历腊月二十九），越南政府总理范明政到公安部交警局和国家网络安全中心，调度春节期间交通安全维稳和网络安全保障工作，看望慰问一线值守值班工作人员，并向他们致以诚挚问候和新春祝福。



*来到公安部交警局检查交通安全与秩序维护工作时，范明政表示，在千家万户聚在一起喜迎新春之际，许多交警仍坚守岗位，默默守护每一寸道路的安全。



范明政指出，2025年交通事故在事故起数、死亡人数以及受伤人数三个关键指标上均有所下降。然而，这一成果仍未达到理想目标。



范明政强调，2026年任务更为繁重，因此，交警力量须在2025年所取得的成果基础上继续努力提升工作质效，在数字化转型中发挥先锋作用，减少干警的直接工作强度；减少人工操作，加强数字化监管，并坚决查处交通违规行为；进一步减少交通事故起数、死亡人数和受伤人数，全力为人民营造安宁、安逸、安全生活环境。



范明政祝愿干警队伍在2026年取得更加丰硕的成绩，为推动国家迈入富强、文明、繁荣、幸福且稳步迈向社会主义的新纪元作出积极贡献。



范明政总理检查交通安全保障工作。图自越通社

* 在国家网络安全中心，范明政对全体干部和战士们在2025年所取得的重要成绩给予赞扬和好评。



当前地区和国际局势复杂多变且充满不确定性，新型战争形态不断出现，可能对国家经济社会发展以及国防安全产生影响。为此，范明政重申了苏林总书记的重要指示，即必须始终保持战略主动权。



范明政要求网络安全与高科技犯罪防范局干部和战士们履行好三项重要职能，即始终准确把握形势，在维护网络空间国家安全与主权方面当好党和国家领导的参谋助手；切实履行国家管理职能；作为网络空间直接作战力量，积极防范和打击网络犯罪以及各类网络攻击，防止其损害国家利益，影响人民生活和经济社会发展等。（完）