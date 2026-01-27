范明政总理访问广宁省公共行政服务中心

范明政对时隔13年再次访问该中心表示高兴，该中心是全国首个公共行政中心模式。范明政评价道，经过13年，该中心的干部队伍更加成熟，经验更丰富，担当和知识水平也更高了。



范明政注意到，民众和企业都对能够快速在线或现场办理手续、没有消极现象或“微腐败”表示满意。



与在中心工作的公务员和职员交流时，范明政强调，中心的最终目标是为人民服务，减少繁琐手续，降低民众的奔波成本和耗时。同时，必须绝对做到公开、透明、按期、准时；如果材料未能办理，必须向民众清楚解释原因，明确告知什么能办、什么不能办，并且要在规定时限内回复。中心需要安排人员24小时现场接收材料，以便更好地服务民众。



范明政指出了广宁省公共行政服务中心在运营中遇到的一些困难和障碍，例如无现金支付方面仍存在不便；电子收据开具仍有困难；公共服务系统上的处理速度仍受制于主管部门软件，速度较慢；现有公共服务系统对跨部门、跨地区的流程支持不足，尤其是在中央部委平台上的联动等。



范明政要求广宁省尽快汇总报告公共服务平台上仍存在障碍的、涉及中央部委的审批事项，以便总理及时指导解决，克服“地方基础设施好，但部委软件不配套”的状况，助力实现公共服务门户网站数据系统在中央部委与地方之间的“正确、充分、干净、鲜活、统一、共享”，从而提高面向民众和企业的公共服务质量。



政府总理提醒广宁省领导，应尽快出台政策，提高在中心工作的干部、公务员、职员和劳动者的特殊津贴标准，以防止消极现象并保障生活。（完）