范明政总理访问俄罗斯顶尖高校 推动教育与科技合作

据越通社特派记者报道，当地时间3月25日上午，正在对俄罗斯联邦进行正式访问的越南政府总理范明政到访俄罗斯国家研究型技术大学，并与该校领导、师生举行工作会谈。



在参观超导量子技术实验室后，范明政与校方进行了深入交流。校长切尔尼科娃·阿列夫季娜介绍了学校发展历程、突出成就，以及与越南在科研和人才培养方面的合作成果与未来方向。



俄罗斯国家研究型技术大学是俄罗斯乃至欧洲历史悠久、声誉卓著的高等教育与科研机构，在材料科学、冶金、高新技术、工程及创新领域具有显著优势。该校物理学排名全球前400位、工程学全球前600位，材料科学位居俄罗斯第一、矿业学科排名第三，是集教学、科研与产学合作于一体的创新中心。



该校也是越俄教育合作的重要象征，数千名越南学生和干部曾在此学习深造。学校已为越南培养1000余名矿业、材料和冶金领域的工程师与专业人才，其中许多人已成为各领域的顶尖科学家和专家。



访问期间，河内国家大学与俄罗斯国家研究型技术大学签署合作协议，重点开展高质量人才培养、专家交流及量子技术联合研究等合作。



范明政在讲话中祝贺学校百余年来取得的卓越成就。他表示，越俄传统友谊基础深厚，2025年将迎来两国建交75周年。长期以来，俄罗斯在教育培训等领域为越南提供了真诚而有效的支持。从艰苦斗争时期到融入发展阶段，一代代在俄留学的越南学生在科学、技术、医学等领域接受系统培养，回国后为国家建设作出重要贡献。



范明政高度评价俄罗斯国家研究型技术大学多年来对越南在人力资源培养、科研合作及知识转移等方面的支持，希望未来双方继续深化合作，推动教育、科技与创新领域取得更大成果。他介绍，越南正朝着2030年成为现代工业化中等偏上收入国家、2045年成为高收入发达国家的目标迈进。



为实现越共十三大决议确定的两个百年奋斗目标，越南正集中力量推进各项核心任务与举措，力争实现两位数增长，推动快速、可持续发展。



其中，越南将人作为决定性因素，视为发展的中心、主体、目标、资源和动力；将教育培训、科技确定为首要国策，要对教育投入予以应有重视，视其为可持续发展的投资；日益将科学技术、创新和数字化转型视为提高劳动生产率、竞争力，实现快速可持续发展的重要基石。



越南已颁布在关键领域的各项专题决议，特别是政治局于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。



在范明政此次对俄罗斯进行正式访问期间，双方一致同意重新定位并提升越俄在各领域的关系，同意将科技合作打造成为新的合作支柱，同时进一步推动教育培训、文化等领域的合作。



范明政总理与俄罗斯国家研究型技术大学学生交流 图自越通社

范明政相信，凭借悠久的传统、学术声誉、强大的科研能力和不断创新的精神，俄罗斯国家研究型技术大学将继续为俄罗斯联邦在教育培训、科技等新兴领域的发展作出重要贡献；同时成为越南在人力资源培训、科技发展和创新方面的重要合作伙伴。



他建议校方继续扩大为越南培养高素质人才，特别是在俄罗斯国家研究型技术大学具有优势、越南又有需求的领域；进一步加强科研合作与技术转移。



范明政还希望校方更多关心在俄罗斯国家研究型技术大学学习、研究的越南大学生和研究生，鼓励并为他们能够学有所成、研有所得、锤炼本领；同时成为友谊的使者，为增进两国人民之间的了解、信任与紧密联系作出贡献等创造良好条件。



范明政希望在此学习和研究的越南大学生、研究生全力以赴，以意志克服困难与挑战，突破自身局限，秉持“珍惜时间、重视智慧、及时决断”的精神努力学习、锻炼，怀抱奉献理想，不断成长，为建设祖国、为巩固越俄友好关系贡献力量。（完）