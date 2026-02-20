范明政总理视察谅山与高平两省两条高速公路建设情况

2月20日（即大年初四），政府总理范明政赴实地视察友谊—芝陵（谅山省）和同登（谅山）—茶岭（高平）两条高速公路项目建设情况，看望慰问了一线施工人员。



友谊—芝陵高速公路项目是东部南北高速公路的首段，全长60公里，经过谅山省的7个乡坊，直接连接友谊、谷南和新清三个国际口岸。项目总投资额为11.808万亿越南盾，于2024年4月21日开工。目前，项目完成量已达合同总额的63%，局部通车路段已达50/59公里。



同登—茶岭高速公路项目全长121公里，分两阶段投资，采用PPP模式，总投资额为25.550万亿越南盾。第一阶段全长93公里，于2024年1月1日开工。第二阶段于2025年8月19日开工，包括扩建第一阶段已投资的93.35公里路段，并新建27.71公里连接至茶岭口岸的高速路段。截至目前，第一阶段完成量已达合同总额的65%，局部通车路段达85/93公里。



在视察同登—茶岭及友谊—芝陵高速公路施工现场并见证项目取得的全面进展后，范明政总理表彰了相关各方，特别是大山口集团（Đèo Cả Group）以及工地上的干部、工程师和工人的努力与成果。



范明政总理强调，要发展经济社会，首要任务是发展基础设施。连接高平、谅山两省与全国，特别是连接与中国口岸的高速公路，早一天完工，两省的贸易、投资和旅游就能早一天发展，从而为百姓创造更多生计，促进地方经济。



范明政总理向春节期间响应动员参与高速公路建设的民众赠送礼物并亲切交谈。总理感谢民众搬迁腾地支持项目建设，并参与适合的工作；希望百姓继续支持项目，进行适当的生产转型，利用公路带来的新空间发展经济。



在慰问春节期间坚守岗位的工程师和工人时，范明政赞扬了大山口集团、参建企业及全体人员牺牲个人团聚时光、节假日连续奋战的精神。

范明政总理与地方政府及友谊—芝陵和同登—茶岭高速公路项目各施工单位举行工作座谈。图片来源：越通社

实地考察并慰问施工力量后，当天下午，范明政总理在高平省东溪乡与各部委、投资方及施工承包商举行座谈，听取关于上述两条高速公路项目的进展报告。



范明政总理在发表总结讲话中强调，谅山和高平是国家的边疆省份，处于党和国家在战略区域发展战略基础设施的主张之内。他代表政府表彰了相关各方敢想、敢干、敢负责、勇于挑战困难的精神。范明政总理肯定了必须在5月19日前完成这两条线路第一阶段建设的目标。为有效实现这一目标，各方必须抱有高度决心、巨大努力和果断行动，做到事事有交代、件件有落实，以效率为衡量标准。



范明政总理要求投资方和承包商继续调集人力机械，同时动员分包商和当地企业参与，既能加快进度，又能通过技术转让和管理经验帮助地方企业成长。



对于北件—高平高速公路的投资建议，范明政总理评估该地区仍是交通洼地，现有山路等级较低。该地区仍没有便利的交通系统，因此范明政要求核查廉洁北件与高平高速公路的投资总额。在总书记此前的批示，根据《公共投资法》规定，按照“紧急工程”状态执行该项目，同时要求在3年内完工。该重点工程将助推整个地区经济、社会发展。

范明政总理看望高平省东溪安置区人民并致以新春祝福。图片来源：越通社

同日下午，范明政总理走进了东溪安置区，这是为同登—茶岭高速项目征地拆迁户设立的安置点并看望慰问当地居民。范明政总理明确指出，党和国家除了维护独立、主权、领土完整和关心人民幸福之外，没有其他目标，要求政府进行核实，确保百姓搬迁到新居住地后的生活至少等同于或优于旧居住地；关心并为人民创造生计，特别是这里属于偏远地区，有着英雄的革命传统，一心一意跟党走。



在指导安置区投资以确保必要的各类基础设施齐全并为人民创造生计的同时，范明政总理相信，当高速公路经过此地时，这里将更强劲地吸引投资、发展经济社会；百姓的生产经营工作将更加便利；人民的物质和精神生活将得到提升。



值此机会，范明政总理走访慰问了正在新清口岸（谅山）执行任务的边防部队及各职能力量。

范明政总理看望谅山省新清口岸地区人民并致以新春祝福。图片来源：越通社

范明政总理欢迎各职能力量做好值班任务、确保春节期间贸易顺畅，并强调要求继续努力建设智慧口岸，建设和平、友好、稳定、合作与发展的边界线。



由此，不仅有助于边境贸易发展、地方及各国经济社会发展，还有助于深化越中“同志加兄弟”的关系。



此前，2月19日晚（大年初三），范明政总理已亲自率团走访慰问了在谅山省仁里乡km 45处及奇驴坊IC03互通立交的友谊—芝陵高速公路施工现场春节无休工作的干部、工程师、工人和劳动者。



范明政总理已向工地现场春节无休施工的工人、劳动者赠送慰问品表彰了各施工、咨询、监理单位在民族传统春节期间决心坚守工地、维持项目进度的责任精神和克服困难的努力。（完）