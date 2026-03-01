范明政总理视察中部地区重点交通项目

越南政府总理范明政3月1日实地视察中部地区系列重点交通项目，包括广义-怀仁、怀仁-归仁高速以及符吉机场二号跑道及配套工程。



建设部部长陈宏明、中央各部委领导以及广义省、嘉莱省领导陪同参加视察活动。



广义-怀仁高速公路全长88公里，总投资超过21万亿越盾（折合人民币55.2亿元），属于2021-2025年北南高速公路东段。该项目于2023年初动工，目前88公里主线已全面完工。



怀仁-归仁高速公路全长70.1公里，穿越嘉莱省，总投资12.4万亿越盾。目前70.1公里主线已全部完工，具备通车条件；剩余工作量包括2.06公里辅路、12处水沟、截水沟等。



交通监控与调度系统的安装工程量完成51.2%，预计2026年4月完工。沿线设1处休息站，预计2026年7月建成投运。



在视察广义-怀仁和怀仁-归仁高速沿线时，范明政亲切慰问现场工程师和工人并向他们赠送慰问品。对工程师和工人们春节期间坚守工地、加快推进工程进度表示衷心感谢和高度赞赏。

政府总理范明政向怀仁-归仁高速项目一线施工人员发红包。图自越通社

范明政要求这些高速公路投入运营后，广义和嘉莱两省必须沿着高速沿线，规划新的发展空间，调整种养殖结构，以最大限度地发挥项目的效益。



范明政要求省领导关心安置区民众生活，要求各机关单位与投资方、承包商紧密配合，尽快验收各项工程，为地方和民众带来利益。



同日，范明政和工作代表团视察嘉莱省符吉机场二号跑道及配套工程项目，慰问一线施工队伍。该项目总投资超过3.2万亿越盾，于2025年9月动工，预计2026年9月完工，2026年7月进行校飞。



范明政赞扬了工程师和工人队伍忘我劳动热情，并提醒在加快进度的同时务必重视工程质量。各相关机关单位要加强施工过程检查监督，杜绝消极腐败浪费现象。



通过实地检查和听取工地汇报，范明政要求相关各方努力将工期缩短3个月，确保6月份完工，并于今年第三季度初投入运营，而不是原计划的2026年9月。



范明政要求该项目投入运营时必须实现效益最大化，责成嘉莱省按照"谁做得好就交给谁"的原则直接管理和运营符吉机场。（完）