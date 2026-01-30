范明政总理要求审查重点交通项目：秉持“谁错处理谁”，但不得造成阻碍

1月30日，越南政府总理、国家交通领域重点工程和项目指导委员会（指导委员会）主任范明政在政府驻地主持召开了指导委员会第23次会议。政府副总理陈红河，指导委员会副主任一同出席会议。会议通过在线形式同步连线至27个有重点交通项目经过的地方。



范明政在会议上强调，为落实苏林总书记、政治局的指示，我们必须立即以行动精神推进越共十四大后的各项工作，正确的方针必须迅速部署，必须取得最高成效，并以此为衡量标准。

会议现场。图自越通社

根据政府总理的要求，本次会议中，指导委员会将审查自第22次会议以来提出的各项任务，哪些任务已部署，哪些已完成，哪些尚未完成？审查指导委员会所管项目的实施进度，以及按照政府总理在第05/CĐ-TTg号通知中的指示进行升级完善的投资方案。



范明政明确指出，已建成的高速公路、普通公路均有其指标、规范和标准，但需要审查、调整和补充；按照规定和时限审查审计、决算工作；审查进度、质量、安全、技术美学要求、环境卫生的保障情况；关注并保障搬迁至新居所的项目区域内居民的物资和精神生活。



范明政强调需要评估与已交办地方实施的工程相关的项目，如宣光—河内高速公路、友谊关—芝陵高速公路、同登—茶岭高速公路、高岭—安友高速公路、庆和—邦美蜀高速公路、胡志明市三环线、东西轴线朱笃—芹苴—朔庄段高速公路等，并要求审查存在的困难和障碍，特别是要杜绝“一公里高速公路却有十几个承包商同时施工”的情况。同时，需审查其他工作以进行及时调整；并与积极防治腐败和消极现象相结合；防止工程结束后又出现问题的情况。



范明政提醒，莱州、山罗、高平、宣光等省份需注意发展公路交通系统，因为当地山区条件困难；需要研究在这些地区发展高速公路系统以促进快速发展。



各地也必须秉持“地方决定、地方实施、地方负责”的精神，积极主动、努力作为；必须成长起来，不能等待、依赖；同时，需以“谁错处理谁”的精神审查其他重点项目，但不得造成阻碍。



范明政明确指出，到2030年，我们必须完成5000公里高速公路建设，因此必须有资源分配方案、项目准备、立即实施。而不是休息，“不浪费一天，不延误一周，不错失一月之机，不让一年被动”；重视时间、智慧，及时果断决策。

此前，在2025年12月9日召开的第22次会议上，范明政向各部委和地方交办了31项任务，其中核心任务是完成3000公里高速公路、沿海公路、隆城国际机场一期工程的目标，并在2025年12月19日期间动工、竣工一批项目，以迎接越共十四大。



各部委、地方配合，在庆祝越共十四大和纪念全民国防日79周年之际，成功组织了在34个省市共234个工程项目的竣工、开工、技术通车仪式，总投资额超过3400万亿越盾；已汇总并建议对在“500个日夜竞赛完成3000公里高速公路”运动中出色完成任务的集体和个人进行表彰。



目前，各投资方、承包商正积极发扬“三班倒四班制”的精神，以克服2025年受台风影响带来的天气条件不利等困难，完善剩余工程部分，早日投入运营，服务于人民群众和企业在丙午春节期间的出行需求，并落实政府总理在第22次指导委员会会议上作出的指示。（完）