范明政总理要求发起神速战役 为洪涝灾民修建房屋

范明政要求各地以"光忠精神"发起神速战役，为受灾群众重建新房、修缮损毁房屋；力争从即日起至2025年12月10日妥善安置水淹区居民，2025年12月31日前完成损毁房屋修缮，2026年1月31日前全面完成灾民新房建设。通过此举，各地政府将系统性重构民宅防灾体系，使住房兼具安居与抗灾避险双重功能。



范明政指示建设部紧急制定抗洪房屋标准设计图集，可采用确保硬地基、硬墙体、硬屋顶"三硬"标准的钢结构或混凝土框架供民众选择实施。各地即日起以"六个明确"原则（明确岗位职责、明确任务分工、明确责任、明确权限范围、明确时间和明确结果）立即投入实施。工作进度须每周更新并汇报政府总理。



范明政强调，近期历史性洪涝灾害给中南部各省造成重大损失，此次灾情已被视为重大自然灾害。但在各级党委、政府、人民和武装力量的共同努力、高度决心和果断行动下，已最大限度降低了洪涝造成的损失。

范明政要求各地党委加强领导，政府强力介入，人民贡献力量，同时呼吁企业秉持"民族情、同胞义"精神协同开展灾后重建。相关部委行业需加强环境卫生整治及消毒杀菌以防控疫情；保障民众水电供应；在确保合规前提下紧急动员力量修复交通水利基础设施；稳定教学秩序保障学生返校复课；提供种苗、生产资料及技术指导支持群众恢复生产；稳定市场经营秩序；迅速维护好地方社会治安。



当日下午，范明政一行实地考察了得乐省和盛乡富有村在此次历史性洪涝中完全被淹的区域，听取抗洪房屋建设方案汇报，并走访慰问受灾群众。随行人员包括农业与环境部部长陈德胜，卫生部部长陶红兰，越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将及各相关部委、地方领导。范明政走访慰问了和盛乡富有村某居民组的9户重灾家庭，该组有6户房屋完全倒塌，其余3户房屋财产严重受损。



范明政还专程探望在洪灾中不幸遇难的富有村民阮第先生家属，表达哀悼慰问并赠送慰问品，同时要求当地政府提供种苗、牲畜支持其家庭恢复生产、稳定生活。



在和盛乡人民委员会办公室，范明政与众多受灾群众亲切交流，对民众遭受的困难损失感同身受，鼓励大家发扬团结自强精神，在地方政府和各支力量的帮扶下解决眼前困难，逐步稳定生活。（完）

