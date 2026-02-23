范明政总理要求全力处理托婆湖特大事故善后工作

越南政府总理范明政日前签发第17/CĐ-TTg号通知，就老街省托婆湖发生特大水上交通事故作出指示，要求公安部、建设部及老街省人民委员会指导相关单位迅速开展搜救、调查及善后工作，看望慰问遇难者家属并提供必要帮助。

通知指出，2026年2月21日19时15分许，老街省保爱乡托婆湖水域发生一起特别重大水上交通事故。一艘船牌号为YB-0919H的运石渡船与船牌号为YB-0876H的载客船相撞，导致客船沉没。事故造成1人死亡，5人失踪。

接报后，政府总理立即要求各职能部门向遇难者家属转达慰问，同时部署相关单位迅速开展后续工作。

为确保事故善后工作及时有效，坚决防止类似事故再次发生，范明政总理提出以下具体要求：

老街省人民委员会主席迅速指示相关单位，最大限度调动力量和装备，全力搜寻失踪人员；为伤员提供最佳救治条件；组织看望慰问遇难者家属并提供必要帮助。同时，要加强巡逻检查，严肃查处违反水路交通安全的行为；尽快查明事故原因，依法严惩违规组织和个人。

公安部指导老街省公安厅迅速调查核实事故原因，重点检查内河航运经营条件是否存在违规，特别是客货运输活动，严格控制并严厉查处超载、超员行为，追究违规运输企业和船主责任，杜绝类似事故再次发生。

建设部指导老街省建设厅及各地建设部门全面检查内河航运经营及经营条件遵守情况，发现违规行为依法严肃处理；重点审查涉事船舶驾驶员、船主、码头管理及运营单位的事故责任。

各省市人民委员会指导加强辖区内河航运经营管理，严格检查经营单位对运输经营条件的遵守情况，依法严肃查处违规行为，特别是未按规定为乘客穿戴救生衣等问题。

建设部负责跟踪督促相关部门落实通知要求，及时报告需上级协调解决的问题。

截至2月22日17时25分，救援力量已找到全部失踪者遗体，已移交家属按当地风俗处理后事。

6名遇难者身份已确认：黄氏雪（1966年生）、黄氏华（1970年生）、赵氏训（1978年生）、黄文顺（1984年生）、黄德孟（2015年生）、黄氏青翠（2012年生），均居住于老街省坎仁乡一村。（完）