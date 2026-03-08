范明政总理瞻仰胡志明主席雕像 缅怀英雄烈士功绩

在奠边省工作期间，适逢奠边府大捷72周年（1954年5月7日—2026年5月7日）即将到来之际，3月8日上午，越南政府总理范明政率团前往奠边府战场遗址区的E2高地胡志明主席纪念馆、奠边府战场烈士祠及A1烈士陵园，敬献花圈并上香，深切缅怀胡志明主席及为民族解放事业英勇献身的英雄烈士。

上午，范明政总理一行在庄严肃穆的E2高地胡志明主席纪念馆敬献花圈、上香，表达对这位伟人民族的杰出领袖、杰出的文化名人表达无限敬仰与感恩之情。胡志明主席毕生为国为民，树立了“勤俭廉政，大公无私”的崇高革命道德典范。特别是在1954年具有历史转折意义的奠边府战役中，胡志明主席运筹帷幄、英明决策，为这场伟大胜利作出了决定性贡献，是这场胜利的灵魂。

在胡志明主席英灵前，范明政与代表团成员庄重承诺，将始终如一地学习、践行胡志明主席的思想、道德与作风，恪尽职守，为把越南建设成为日益繁荣、文明、幸福的国家而不懈奋斗，不断提升人民的幸福感和生活品质。

随后，范明政一行前往奠边府战场烈士祠和A1烈士陵园，向长眠于此的英雄烈士敬献花圈、上香致敬。

回望那段烽火岁月，在长达56个昼夜的奠边府战役中，无数英雄儿女发扬“劈山开路，枕戈待旦，栉风沐雨，血染志坚”的大无畏革命英雄主义精神，与全党、全军、全国人民共同铸就了奠边府大捷——这一越南民族史上光辉夺目的不朽丰碑。

奠边府战场烈士祠坐落于F高地的遗址之上，位于A1高地以东。这里曾是越南军队掌控战场局势、向A1高地发起关键攻击的重要战略据点，无数英勇的战士在此献出了生命。

A1烈士陵园静卧于A1高地历史遗址以南约百米处，644名在奠边府战役中英勇奋战的烈士在此长眠。

在充满敬意与感动的庄严氛围中，范明政和代表团成员怀着无比崇敬的心情，向武元甲大将以及在奠边府这片红土地上浴血奋战的各位英雄烈士致以最深切的缅怀。

代表团全体成员虔诚祈愿，为祖国的独立与自由而英勇献身的英雄烈士们安息长眠，祈求国泰民安、越南国家繁荣昌盛、永续发展。（完）