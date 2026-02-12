范明政总理看望慰问原党和国家领导人 敬香缅怀已故领导人

在2026丙午年新春佳节暨建党96周年之际，政府总理范明政2月11日率中央工作代表团前往胡志明市，看望慰问原党和国家领导人，并走访已故领导人故居敬香缅怀。

范明政一行先后看望慰问了原国家主席阮明哲、原国家主席张晋创、原政府总理阮晋勇等原党和国家领导人。

范明政向各位原领导人致以新春祝福，祝愿他们及家人身体健康、阖家幸福。他高度评价各位原领导人为国家发展所作的重要贡献，恳请他们继续关心支持党和国家事业，多提宝贵意见建议，共同致力于民富国强、公平正义、文明幸福的奋斗目标。

范明政向各位原领导人通报了近期经济社会发展及政府施政情况。他表示，越共十四大取得圆满成功。2026年是落实大会决议的开局之年，政府及政府总理第一时间部署落实十四大决议及中央政治局各项战略决议，力争从2026年起实现两位数增长，为实现2030年和2045年两个百年奋斗目标注入强劲动力，建设富强、繁荣、文明、幸福的社会主义国家。

范明政强调，党和政府始终坚持以人民为中心，贯彻落实“不让任何人掉队”的理念，周密做好丙午年春节保障工作。政府总理已下发专门指示，要求各部委、地方全力做好春节期间民生保障、秩序维护、安全生产、交通安全等各项工作，确保家家户户过一个温暖、祥和、安全、健康的春节。

各位原党和国家领导人高度评价过去一年国家经济社会发展取得的突出成就，坚信在党的坚强领导、国会的协同配合、政府的坚决执行和全民全军的团结奋斗下，国家必将在新的一年取得新的更大胜利。

值此辞旧迎新暨建党96周年之际，范明政总理一行专程前往原越共中央总书记阮文灵、原部长会议主席范雄、原政府总理武文杰、原政府总理潘文凯等已故领导人家中敬香缅怀。

范明政率团敬献花圈、上香致祭，向已故领导人表达深切追思与崇高敬意。他表示，各位已故领导人是“忠于国、孝于民”、“勤俭廉洁、大公无私”的共产主义战士，毕生奉献于民族独立、国家富强与人民幸福。

范明政与代表团成员表示，将永远铭记和学习各位已故领导人的崇高品德与革命精神，继承遗志、发扬传统，忠诚履职、竭诚服务祖国和人民，守护好革命先辈用生命和热血换来的成果，在建设富强、繁荣、文明、幸福国家的征程上续写新篇章。

范明政向各位已故领导人亲属致以新春祝福，祝愿他们身体安康、阖家幸福，在2026丙午年春节团圆温暖、祥和顺遂，新年吉祥安康。

同日下午，范明政总理一行还在胡志明市看望慰问已故原中央内政部部长陈国香、原内务部部长（现公安部）梅志寿、原公安部部长裴善悟的家属，并敬香缅怀。（完）