范明政总理探访重庆国际物流枢纽园区

范明政参观了越南商品展区，听取了物流枢纽园区运营情况的介绍，造访了码头和整个枢纽园区的全貌。特别是，范明政一行迎接了从河内发车到重庆国际物流枢纽园区的东盟快班。



目前，新陆海通道已经通过多种方式连接重庆和越南，包括海铁联运、跨境铁路和跨境公路。通过与河内、胡志明市、海防、岘港等地的14个保税区协调，发展“物流 贸易 产业发展 金融”模式。



范明政高度评价重庆国际物流枢纽园区在贸易交往中的战略地位和作用，期待加强与越南的陆路、水路和铁路联通，尤其是从越南通过重庆到中亚和欧洲的国际联运。



范明政希望双方加速对铁路升级改造的投资，提升联通性，以打通通往中亚和欧洲的运输瓶颈。



越南总理范明政参观重庆物流中心越南产品展示区。图自越通社

范明政建议重建新时代的“丝绸之路”，共创未来，互利合作；开辟新的贸易走廊，不仅连接越中两国，还连通东盟、中亚和欧洲；建议中方与越南伙伴紧密合作，发展物流，推动贸易及相关行业的发展，使越南商品能更多地进入中国市场，并出口第三国，尤其是中东和欧洲。



范明政指出，凭借地理位置优越，越南制定了打造成航空和海运中转站的战略，越南大型机场和港口正在建设中。他强调，发展物流既是越南的需求，也是越南的潜力和优势，希望中方为越南提供资金支持，在科技转让、人力资源培训，管理经验分享和制度建设等方面与越南合作，以协助越南发展类似的物流中心。



这是范明政总理赴华出席在中国举行的大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议、第十届伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会、第十一届柬-老-缅-越领导人峰会并在中国开展各项活动之旅的最后一项活动。当天傍晚，范明政一行离开重庆市，启程回国。（完）