范明政总理建议世界银行支持越南实施大型基础设施项目

15日上午，越南政府总理范明政在政府驻地会见世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam J. Sherman）。他建议世界银行改革贷款手续和条件，为越南实现战略目标和四大战略支柱（包括国家科技、创新与数字化转型；国际一体化；立法与执法；民营经济发展）特别是基础设施建设项目提供政策咨询和支持。



范明政相信玛丽亚姆·谢尔曼为巩固世界银行在制定经济社会发展方向、可持续减贫和有效应对气候变化方面的先锋作用，加强世界银行与包括越南在内的成员国的深度合作作出贡献。



范明政强调，越南政府一向将世界银行视为重要、亲密和可靠的合作伙伴，为越南经济社会发展提供鼎力支持，助力越南在创新、融入国际社会和可持续发展道路上取得巨大成就。范明政希望世界银行继续发挥首要发展伙伴作用，向越南分享经验，加强为越南维护宏观经济稳定、促进快速且可持续发展提供支持；支持越南有效开展绿色经济、数字经济、循环经济等发展计划，提高经济竞争力和抵御外部冲击的能力。



范明政建议玛丽亚姆·谢尔曼向政府提出切实可行的意见和建议，以制定在交通、能源、气候变化应对和水资源综合管理等共同关心的领域开展跨区域和国际合作的政策和计划。



越南政府总理范明政会见世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼。图自越通社

玛丽亚姆·谢尔曼高度评价越南新时期国家发展战略，并表示，世界银行支持并陪伴越南推进这一进程，同时建议在未来5年向越南提供超过110亿美元的贷款。



她建议越南政府总理指示越南各部委、行业和机关加快项目准备和实施进度，特别是九龙江三角洲地区100万公顷优质低排放可持续发展项目，加强可再生能源发展，九龙江三角洲地区3条交通路线和可持续发展渔业等项目。



范明政重申越南政府加快公共投资资金拨付的坚定决心，并建议世界银行继续以优惠利率支持越南在基础设施建设、能源、农业及民营经济发展等重点优先领域。他还提议，世界银行为越南北南高速铁路项目提供资金支持。该项目预计于2026年动工，总投资额约为670亿美元。



越南政府总理范明政会见世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼。图自越通社

范明政透露，越南正努力完善体制，消除体制和政策障碍，改革行政手续，处理国内法规与赞助商要求之间的差异。



范明政指导各部门立即解决具体项目中面临的困难，建议双方继续保持经常性交往，开展更有效的合作，并希望双方尽早完善国家伙伴框架，并提交双方领导人批准。



玛丽亚姆·谢尔曼建议双方探讨建立世界银行与越南在基础设施领域的战略合作伙伴机制，并承诺协助寻找更优惠的融资渠道。同时，她表示世界银行将提供政策、技术和专业知识方面的咨询支持，助力越南高效推进利用世行及其他资助方贷款的项目实施。



范明政希望世界银行继续支持越南摆脱贫困，同意越南与世界银行建立全面战略伙伴关系，并提议建立政府总理与世界银行行长接触机制，推动双方合作日益务实有效。（完）