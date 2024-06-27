范明政总理希望中国企业对越南基础设施和清洁能源进行投资

越通社特派记者报道，在出席世界经济论坛第十五届新领军者年会并对中国进行工作访问框架内，当地时间6月27日上午，越南政府总理范明政在中国首都北京分别会见了从事基础设施、能源和环境等领域的中国部分集团的领导人。



*范明政总理已会见中国太平洋建设集团创始人、庄严智库理事长严介和及该集团其他领导人。



严介和表示，该集团在越南已研究与参加四莲桥建设项目、河内市城铁文高-玉庆-朗-和乐路段等项目。该集团希望越南政府指导加速寻找创新合作模式，加快吸引外资进度，实施具体项目，为建设企业出台更多优惠政策。



范明政总理高度评价太平洋建设集团在越南乃至全球进行有效且可持续经营投资活动。他表示，越南政积极完善体制，营造开放便利投资营商环境，出台合理的优惠政策。



范明政总理对太平洋建设集团主动提出合作建议，以支持越南制定吸引中国乃至外国投资者来越南的政策和规划表示欢迎。范明政总理建议该集团继续与越南各部门、行业和地方继续探讨并配合寻找新投资机会，扩大对越南的投资。首先同河内市和交通运输部本着“利益和谐、风险共担”原则联合研究开展文高-和乐城铁建设项目，同时与越南各地在基础设施发展方面建立合作关系。



范明政总理表示，越南政府一直为太平洋建设集团乃至中国企业成功开展可持续、有效的投资经营项目，确保遵守法律法规等创造便利条件。



当天上午，范明政总理会见中国天楹股份有限公司董事长严圣军和该集团高层领导。目前，该集团在河内、富寿、清化和海阳等省市投资了4个垃圾发电项目，总投资额约8亿美元。



严圣军表示，该公司希望与越南在全国范围内进行垃圾分类和处理，在越南开展太阳能、风电和绿色氢能的项目。



范明政总理表示，越南在风能、太阳能等可再生能源等领域的发展潜力巨大；建议天楹股份有限公司继续与越南合作，为越南提出新倡议和投资项目，考虑与越南在垃圾处理、可再生能源和氢能等领域建立合作。与此同时，希望该公司对形成能源工业中心、集约型工业区、加工制造中心、能源装备制造业、储能设备、回收、吸收、储存技术和人力资源发展等领域进行投资。

这是范明政总理在出席世界经济论坛第十五届新领军者年会并对中国进行工作访问之旅中最后的活动。当天下午，范明政总理离开北京，圆满结束本次工作访问。