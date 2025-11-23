范明政总理在G20峰会上提出三项战略优先事项 促进公平、平等与正义

在会议上，范明政与各国领导人就具有战略意义的新兴问题尤其是战略性矿产、可持续就业和人工智能（AI）进行讨论。各国领导人一致同意落实“G20关键矿产框架”，以加强国际合作，确保关键矿产供应链的可持续性、透明性、安全性和稳定性。



会议强调，可持续且高质量的就业是经济增长的核心目标，应在工业政策中发挥中心作用。各国领导人承诺促进可持续就业的政策，为青年扩大学习与职业培训机会。



至于人工智能治理，各国领导人强调保护人权，确保透明、公平、负责任和道德，保护隐私、数据和数据治理的安全。



越南政府总理范明政在G20峰会第三阶段会议上发表讲话。图自越通社

为构建各国及全球人民共享公平、平等、公正的未来，范明政提出三项战略优先事项：



第一，构建公平、平等、稳定、透明、“利益共享、风险共担”的关键矿产伙伴关系，努力促进合作，形成并实现可持续矿产供应链，发展深加工、高科技、循环利用产业以及高质量且可持续就业，满足环境、社会和治理的标准。



第二，在高质量人力资源培训方面实现突破，与发展现代、高效、可持续的劳动力市场相结合。范明政呼吁G20优先支持并为发展中国家参与并受益于教育合作倡议创造便利条件；减少壁垒，促进合作；促进区域与全球劳动力市场对接；制定高质量人力资源的培养战略、政策、计划和项目，为青年创造就业机会，培养满足快速、可持续发展需求的劳动力队伍。



第三，建设并发展“以人为本、不替代人类”的人工智能生态系统。范明政建议G20率先制定公平、透明、包容、安全、人文的人工智能治理标准，以人为中心；支持发展中国家建设数字基础设施、数据库和技术生态系统，促进人工智能安全、包容、可持续治理与利用。



范明政强调，越南愿与G20及国际社会密切合作，通过具体、务实的合作计划和项目共同落实上述战略优先事项，为各国和全体人民带来繁荣。



范明政发表的讲话获得与会代表热烈欢迎和高度评价。



会议通过了《领导人联合声明》。会上南非将G20轮值主席国的职位移交给美国。由范明政率领的越南高级代表团为会议取得成功作出积极贡献，同时彰显了充满活力、不断奋发图强并积极主动为世界和地区和平、合作与发展作出贡献的越南形象。（完）