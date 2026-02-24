范明政总理在2026丙午新春之际会见文艺工作者、记者和运动员代表

2月23日下午，越南政府总理范明政在河内与文化界人士、知识分子、文艺工作者、记者、运动员、教练员和文化旅游企业及企业家代表会面，并向他们致以新春祝福。



在喜迎2026丙午年新春并贯彻落实越共十四大决议第一年的气氛中，各位代表表达了对建设先进且富有民族特色的越南文化的巨大决心，使文化真正成为社会可持续发展的内在动力，同时向国际社会传播越南价值。



各位代表强调，将坚持创新思维、推动数字化转型、革新新闻媒体报道内容与方式，发挥官方信息渠道的作用，增强社会信任，传播积极价值观，守护党的思想，同时努力提升越南体育在地区和国际舞台上的地位。



范明政代表党、国家领导及苏林总书记向全体代表致以最美好的祝愿，并强调，文艺工作者和新闻工作者多年来发挥高度社会责任感，创作了许多具有重要思想和艺术价值的作品，生动反应了国家生活，有利于丰富国家文化价值体系并巩固社会信心。



范明政回顾2025年及越共十三大任期取得的全面成就，其有助于提升了民众的精神生活质量，推广越南形象，推动旅游业强劲复苏等。



范明政总理与参加会议的文艺工作者、记者和运动员代表合影。图自越通社

2026年具有重要意义，范明政要求文化、体育和旅游部门认真落实越共十四大决议及中央政治局关于文化发展的第80号决议，坚决破除体制机制障碍，重视完善政策机制，提高人民的知识水平，培养人力资源，培育人才，集中落实包括发展文化娱乐产业在内的2025-2035年国家文化发展目标计划。



范明政指出，须营造公平的竞争环境，优先建设与完善国家级文化基础设施，逐步达到国际水平，实现体育突破性发展，提高旅游业质量和竞争力，使旅游业发展成为支柱产业，力争2026 年接待国际和国内游客分别达 2500 万人次和 1.5 亿人次。



为发挥革命新闻的突击作用，范明政认为，需要主动引导舆论，构建健康、现代的媒体环境，形成具有特色和影响力的文化和理论论坛，落实“以美压丑、以积极击退消极”的精神。



范明政还建议大力推进文化、体育和旅游领域的科技、创新、数字化转型和绿色转型进程，为成功举行国家政治文化活动做周到准备。



范明政希望文化、体育和旅游部门继续大力推动革新，敢想敢干，努力战胜困难和挑战，出色完成任务，使文化产业、娱乐业和旅游业成为国家新的增长动力及可持续的支柱产业。（完）